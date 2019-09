Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen Christoph Metzelder wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischen Materials. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde dem stern. Demnach habe eine Frau aus Hamburg Metzelder angezeigt. Diese behauptet, über Whatsapp von dem Ex-Nationalspieler entsprechende Bilder zugeschickt bekommen zu haben. Auf den Aufnahmen sollen sexuelle Handlungen an Kindern gezeigt werden. Metzelder werde die Verbreitung, nicht die Herstellung vorgeworfen, betonte die Staatsanwaltschaft. Als erstes hatte die "Bild" berichtet.

Zunächst handelt es sich dabei lediglich um ein Ermittlungsverfahren, worauf auch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft hinwies: "Es ist nur ein Verdacht, man muss nun schauen, ob sich dieser auch bestätigt." Sobald es eine Anzeige gibt, müssen die Behörden ermitteln. Daraus lassen sich noch keine Rückschlüsse auf Schuld oder Unschuld Metzelders ableiten.

Hausdurchsuchungen bei Christoph Metzelder

Am Dienstag wurden der Sprecherin zufolge in Düsseldorf Durchsuchungsbeschlüsse von Beamten des Hamburger Landeskriminalamtes vollstreckt. Dort wohnt Metzelder. Auf einem Video auf "Bild.de" ist zu sehen, wie er von mehreren Beamten in sein Wohnhaus begleitet wird. Bei den Durchsuchungen wurden laut Staatsanwaltschaft Datenträger beschlagnahmt. Metzelder habe sich dabei "kooperativ" verhalten. Die Beweismittel würden nun ausgewertet und die Ermittlungen dauerten an. Der ehemalige Nationalspieler befindet sich auf freiem Fuß.

Metzelder selbst war für den stern zunächst nicht zu erreichen, auch Anfragen bei seiner Stiftung blieben unbeantwortet. Ein Sprecher seiner Sportmarketing-Agentur "BrinkertMetzelder" wollte zunächst keinen Kommentar abgeben. Metzelder war in der Vergangenheit als TV-Experte für die ARD tätig, zuletzt zur Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals in der "Sportschau". Der dortige Sportkoordinator Axel Balkausky wird auf "tagesschau.de" zitiert: "Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mit Christoph Metzelder ruhen lassen." Der Verein SC Preußen Münster, bei dem Metzelder Aufsichtsratsmitglied ist, teilte mit: "Für uns gilt die Unschuldsvermutung als eines der zentralen rechtsstaatlichen Grundprinzipien. Wir haben großes Vertrauen in die Mechanismen dieses Rechtsstaates und in die zuständigen Behörden.“

Quellen: Staatsanwaltschaft Hamburg, "tagesschau.de"