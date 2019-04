Kurz vor dem 20. Jahrestag des Massakers an der US-High-School Columbine, fahndet die Polizei am Mittwoch mit Hochdruck nach einer 18-Jährigen, die Drohungen gegen mehrere Schulen im US-Bundesstaat Colorado gerichtet haben soll. Die Polizei nimmt die Drohungen ernst. Der FBI-Special-Agent DEAN PHILLIPS. "Wir haben die Frau als die aus Miami angereiste Sol Pais identifiziert. Sie hat in der Vergangenheit bereits ihre Bewunderung für Columbine und die Schüsse, die dort vor 20 Jahren fielen, zum Ausdruck gebracht. Wir fanden heraus, dass sie den Flughafen verlassen und in einem Geschäft eine Waffe besorgt hat. Sie hat eine Pump Action Shot Gun und Munition gekauft." Wo die Frau sich aktuell aufhalte, sei unklar. Am 20. April 1999 haben zwei Schüler an der Columbine High School zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen, bevor sie Suizid begingen.