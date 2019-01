Prominente Frauen wie Kim Kardashian, Rihanna und Cara Delevingne kämpften für ihre Freilassung, ein entsprechender Hashtag mit ihrem Namen trendete immer wieder auf Twitter, nun sind ihre Unterstützer am Ziel. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Tennessee, Bill Haslam, hat Cyntoia Brown begnadigt. Im August wird die von einer Jury verurteilte und zu lebenslanger Freiheitstrafe verurteilte Mörderin das Gefängnis verlassen. "Ich werde alles tun, was ich kann, um das Vertrauen in mich zu rechtfertigen", schrieb die 30-Jährige in einem schriftlichen Statement.

Das Leben von Cyntoia Denise Brown stand von Anfang an unter schwierigen Vorzeichen. Ihre drogen- und alkoholabhängige Mutter hatte sich auch während der Schwangerschaft mit ihr weiter berauscht. Der 6. August 2004 aber ließ es endgültig aus den Fugen geraten. Die damals 16-Jährige ist bereits vor Wochen von zuhause weggelaufen. Sie gerät an einen Zuhälter, der sich selbst "Kutthroat" nennt (von "cutthroat", in etwa: Halsabschneider, Mörder). Er schlägt sie, demütigt sie, zwingt sie in die Prostitution. Sie wird vergewaltigt, betäubt sich immer wieder mit Drogen.

Am 6. August trifft sie dann auf einen 43-jährigen Immobilienmakler, der sie auf der Straße aufgabelt, um mit ihr Sex gegen Geld zu haben. Die beiden fahren zu ihm nach Hause, er zeigt ihr seine Waffensammlung - und schließlich gehen sie zusammen in sein Bett. Kurz darauf ist der Mann tot, von Brown mit einem Kopfschuss getötet. So steht es in den Akten des Gerichts in Nashville, Tennesee, zu dem Fall.

Cyntoia Brown: Notwehr oder kaltblütig getötet?

Zum genauen Tathergang aber gab es zwei Versionen: die der Polizei und die von Brown. Sie beteuerte, sich von ihrem Freier bedroht gefühlt zu haben. Er habe ihr etwas zugeflüstert und unters Bett gegriffen, da habe sie die Waffe - die Zuhälter "Kutthroat" ihr gegeben habe - aus ihrer Handtasche gezogen und ihn erschossen. Die Polizei hingegen hielt sie für eine kaltblütige Killerin. Der Mann sei mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet worden und zwar, während er schlief. Darauf deute die Auffindposition der Leiche hin. Brown habe ihn aus Habgier erschossen, sei mit Geld aus seinem Portmonnaie und zwei seiner Waffen geflüchtet.

Das Gericht folgte der Lesart der Polizei. Der Teenager wurde unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf Bewährung würde sie frühestens hoffen können, wenn sie 67 Jahre alt ist, hieß es damals.

Gouverneur folgt prominenten Unterstützern

Nun hat Gouverneur Haslam entschieden, dass die junge Frau aus der Haft entlassen wird. Er begründete seine Entscheidung damit, das Urteil von 2006 sei "zu harsch" gewesen. Der Fall von Cyntoia Brown sei "tragisch und komplex". Er folgt damit der Lesart zahlreicher prominenter Unterstützer. Rihanna etwa hatte vor rund anderthalb Jahren auf Instagram geschrieben: "Haben wir irgendwie die Definition von Gerechtigkeit verändert? Irgendetwas läuft gewaltig schief, wenn das System solche Vergewaltiger zulässt, und das Leben des Opfers wird einfach weggeschmissen."

Ähnlich sah das damals Kim Kardashian und twitterte: "Das System hat versagt. Es bricht mir das Herz, zu sehen, wie ein junges Mädchen zur Prostitution gezwungen wird und dann, wenn sie den Mut aufbringt, sich zu wehren, wird sie lebenslang ins Gefängnis gesteckt." Auch Cara Delevingne fand das Urteil "völlig wahnsinnig". Eine TV-Dokumentation von 2011 hatte auf den Fall aufmerksam gemacht.

Staatsanwalt: "eine sehr gefährliche Person"

Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Jeff Burks, der an der Anklage gegen Brown beteiligt war, mahnte hingegen immer wieder, die junge Frau nicht voreilig von ihrer Schuld loszusprechen. "Sie war nicht jemand, der mal einen Fehler gemacht hat", so Burks. "Sie war eine sehr gefährliche Person. Sie hat ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Sie ist hübsch und klug und kann sich ausdrücken, also gibt es jetzt Menschen, die für sie kämpfen. Aber lasst uns nicht vergessen, was für ein Verbrechen sie begangen hat."

Die jetzige Begnadigung begründete Gouverneur Haslam auch damit, dass sie in der Haft große Anstrengungen unternommen habe, um "ihr Leben neu zu gestalten". Brown soll nun im August auf Bewährung aus der Haft entlassen werden, nachdem sie noch ein Coaching für die Rückkehr in die Freiheit absolviert hat. Vorher möchte die junge Frau aber noch ihren Bachelor fertig machen. Ein letzter Kurs fehle ihr dazu, schreibt sie in ihrem Statement. Im Mai werde sie den Abschluss haben. In Freiheit wolle sie dann den Rest ihres Lebens vor allem jungen Frauen helfen, nicht dort zu enden, wo sie aktuell noch einsitzt.

Quellen: Akten des Gerichts in Nashville, Tennesee, Artikel im "Tennessean"