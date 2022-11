In Dänemark ist eine Schwangere nach einem Messerangriff gestorben. Ihr ungeborenes Kind konnte zunächst gerettet werden, starb jedoch ein paar Tage später im Krankenhaus. Nun sitzen zwei Verdächtige im Gefängnis.

Im Fall des tödlichen Angriffs auf eine Schwangere vor einem dänischen Pflegeheim gibt es eine zweite Verdächtige. Nach einem 24 Jahre alten Mann wurde nun auch eine 33-jährige Frau festgenommen, wie die zuständige dänische Polizeidirektion am Dienstag mitteilte. Es werde vermutet, dass sie eine Rolle bei der Tötung der Schwangeren gespielt habe. Es bestehe eine Verbindung zwischen den beiden Frauen. Ein Gericht sollte am Dienstag entscheiden, ob der 24-Jährige und die 33-Jährige in Untersuchungshaft genommen werden. Wie auch das 37 Jahre alte Opfer haben beide Verdächtige nach Polizeiangaben die afghanische Staatsangehörigkeit.

Dänemark: Tödliche Angriff auf Schwangere in Kleinstadt

Die schwangere Frau war am späten Donnerstagabend in der Kleinstadt Holbæk rund 50 Kilometer westlich von Kopenhagen mit einem Messer überfallen worden, nachdem sie in einem Pflegeheim Feierabend gemacht hatte. Der Täter hatte sie aus ihrem Auto gezogen und mehrmals auf sie eingestochen. Im Krankenhaus wurde sie später für tot erklärt. Ihr ungeborenes Kind – ein Junge – konnte zunächst gerettet werden, starb jedoch ein paar Tage später. Der Junge sei am Dienstagnachmittag im Reichskrankenhaus in Kopenhagen gestorben, teilte die Polizei mit.

Hinweis: Der Artikel wurde mit weiteren Informationen aktualisiert.