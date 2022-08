Am 7. Juni 1997 war das niederländische Ehepaar Truus und Harry Langendonk mit seinem Camper in Bayern unterwegs. Das Mobil hatten sie sich extra gekauft, um nach Renteneintritt noch viele Ausflüge machen zu können. Sie besuchten den Herrenchiemsee, speisten in einem Wirtshaus und legten anschließend eine Rast am Waldrand nahe dem kleinen Örtchen Litzlwalchen ein. Doch dort beschloss eine unbekannte Person, das Leben des reiselustigen und kontaktfreudigen Ehepaars zu beenden. Anschließend entfernte der Täter das Wohnmobil samt der sterblichen Überreste vom Tatort.

Der Doppelmord zählt in der Region als eines der brutalsten Verbrechen

Am Tag darauf wurde auf einem Waldparkplatz in der Nähe von Nürnberg ein ausgebranntes Wohnmobil entdeckt. Die Leichen der Langendonks befanden sich noch darin. Der Täter war also ca. 230 Kilometer vom Tatort weg gefahren, bevor er es anzündete, um alle Spuren zu vernichten. Noch in derselben Nacht stieg er in ein Taxi, unweit des Brandortes, und ließ sich vom Fahrer zum Nürnberger Hauptbahnhof bringen. Von dort aus fuhr er mit einem weiteren Taxi wieder in den Landkreis Traunstein. Durch dieses Verhalten ist darauf zu schließen, dass der Täter aus der Region stammt.

Bis heute zählt der Doppelmord in der Region als eines der brutalsten Verbrechen, das je im Dienstbereich der Kriminalpolizei Traunstein begangen wurde. Trotz intensiver Ermittlungsarbeiten mit Forensikern, Kriminaltechnikern und sogenannten Profilern, konnten die Polizisten bisher nicht herausfinden, wer diese schreckliche Tat begangen hat – und weshalb.

Auf Nachfrage des stern bei der Polizei Bayern haben sich bis heute keine neuen Ermittlungsergebnisse ergeben. Hinweise werden weiterhin entgegen genommen:

Wer – insbesondere Anwohner oder Personen aus dem regionalen Umfeld des Tatortes, der Gemeinde Nussdorf im Landkreis Traunstein – kann eine Person benennen, die zur fraglichen Tatzeit (1997) auf die Täterbeschreibung oder das Phantombild passen könnte? Die Beschreibung finden Sie in der Fotostrecke.

Zeugen können sich jederzeit bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861-98730 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Quellen: Polizei Bayern, "SZ"