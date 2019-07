Ein 24-jähriger Mann aus Zwickau steht in dringendem Tatverdacht, seine 21-jährige Ehefrau getötet und die Leiche anschließend in einem Koffer in er Nähe einer Bahnstation entsorgt zu haben. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es, die Tat hätte sich am Sonntagmorgen im Dortmunder Stadtteil Lütgendortmund zugetragen.

Die Obduktion der Leiche hätte ergeben, dass auf die Getötete mit "einer Vielzahl von Messerstichen eingewirkt wurde", teilen die Ermittler mit. Der Verdächtige wurde demnach einen Tag später in seinem per Luftlinie rund 365 Kilometer von Dortmund entfernten Wohnort Zwickau festgenommen und mit dem Hubschrauber nach Dortmund gebracht, wo er einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Er sitzt in Untersuchungshaft. Opfer und Tatverdächtiger sind afghanische Staatsbürger.

Hintergründe und Motiv für die Tat sind bislang unklar

Wie regionale Medien mit Bezug auf einen Sprecher der Staatsanwaltschaft berichten, hätte die Getötete in Dortmund auf die Kinder einer Freundin aufgepasst. In deren hätte der Mann seine Ehefrau aufgesucht und umgebracht. Ein Bekannter entdeckte den Berichten zufolge später am Sonntag die Kinder und Blut in der Wohnung.

Offenbar mussten die fünf- und neunjährigen Kinder die Tat nicht mit ansehen und waren unversehrt. Die Mutter der beiden hätte das Fehlen eines Koffers festgestellt, heißt es weiter.

Nachdem der Verdächtige offenbar selbst Angaben zum Abstellort des Koffers gemacht hatte, fanden Polizisten ihn demnach in der Nähe der S-Bahn-Station Lütgendortmund. Weitere Angaben zur Tat oder einem Motiv machte der Mann offenbar nicht.

Quellen: "Westfälische Rundschau", Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund