Großeinsatz in der Innenstadt Geiselnahme in Dresden beendet: Täter gefasst, Geiseln unverletzt

Die Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt ist nach Polizeiangaben beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, die Geiseln seien unverletzt geblieben.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Die Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Geiseln, eine Angestellte und ein Kind, seien äußerlich unverletzt geblieben. Der Mann soll hatte sich in einem Raum in der Dresdner Altmarkt-Galerie verschanzt haben, die Polizei war zum Großeinsatz ausgerückt. Der mutmaßliche Täter in Sachsen ist nach Angaben eines Polizeisprechers in seinem psychischen Verhalten sehr auffällig. "Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus." Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin.

Sowohl die Altmarkt-Galerie als auch alle angrenzenden Bereiche waren evakuiert worden. Auch der Striezelmarkt, einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands, blieb vorerst geschlossen. Die Polizei bat darum, die Innenstadt zu meiden, hieß es in der Pressemitteilung. Wegen des Einsatzes komme es zu Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Auch der ÖPVN sei betroffen, so die Polizei.

Tote Frau in Dresden-Prohlis gefunden – Polizei sieht Zusammenhang mit Geiselnahme

Medienberichte, wonach ein Mensch in der erschossen wurde, hatte die Polizei zunächst nicht bestätigt. Wie die Polizei am Samstagmittag jedoch erklärte, wurde in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Prohlis am Morgen gegen 7.20 Uhr eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, so die Beamten. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.