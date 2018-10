Die türkische Polizei geht weiter von der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Dschamal Chaschoggi aus. Er hatte das Konsulat in Istanbul am vergangenen Dienstag betreten und ist seitdem verschwunden. Er wollte dort Papier für seine Hochzeit abholen. Türkische Ermittler vermuten, Chaschoggi sei ermordet und anschließend außer Landes gebracht worden. Der Vorsitzende der türkisch-arabischen Medienvereinigung, Turan Kislakcim, ist ein enger Freund Khaschoggis: "Wir haben vor einigen Tagen die Information erhalten, dass er getötet wurde. Das bekamen wir aber nicht bestätigt. Erst als wir bei türkischen Politikern und bei der Polizei Druck gemacht haben, sagte man uns, er sei getötet worden. Es gab aber keine weiteren Details. Es soll in den nächsten Tagen weitere Informationen zu den Todesumständen geben. Darauf warten wir jetzt. Dann werden wir hier für ihn beten." Ein Vertreter des saudi-arabischen Konsulats wies diese Darstellung als haltlos zurück. Man helfe bei den Ermittlungen, hieß es. Der Journalist hatte das vergangene Jahr im selbstgewählten Exil in den USA verbracht. Grund war nach seinen Angaben, dass er Vergeltung für seine Kritik an der Politik seines Heimatlandes fürchtete. Chaschoggi ist oft Gast in politischen Diskussionssendungen und hat zahlreiche kritische Texte zur Politik in Saudi-Arabien verfasst.