Schon seit der Schule waren Pranay und Amrutha ein Paar. Im April 2016 heirateten die beiden Inder. In diesem Jahr wurde Amrutha schwanger. Es klingt nach einer perfekten, filmreifen Liebesgeschichte, wie sie sich jeder wünscht. Doch das Paar musste von Anfang an gegen viele Widerstände kämpfen, vielleicht war ihre Liebe auch von vornherein zum Scheitern verurteilt – und jetzt ist Pranay tot. Ermordet, wie seine Witwe Amrutha behauptet, von Killern, die ihr Vater beauftragt hat.

Pranay und Amrutha gehörten unterschiedlichen Kasten an. Im Hinduismus ist das Gesellschaftssystem in unterschiedliche Schichten, sogenannte Kasten, unterteilt, deren Mitglieder kaum Berührungspunkte haben dürfen. Auch heute noch orientiert sich das Leben in Indien in vielen Regionen am traditionellen Kastensystem. Amrutha gehört zu einer wohlhabenden Familie aus einer der höheren Kaste. Pranay war ein Dalit, ein sogenannter "Unberührbarer".

Ehemann musste sterben, weil er zur niedrigsten Kaste gehörte

Laut Amrutha ist das der Grund, warum ihr Vater ihren Ehemann umbringen ließ. Von Anfang an sei ihre Familie gegen die Beziehung gewesen, erzählt die 21-Jährige der BBC: "Wir lebten immer in Angst, aber ich hätte nie gedacht, dass mein Vater zu so einer Grausamkeit fähig wäre." Sie und ihr Mann waren am Tag des Mords im Krankenhaus gewesen. Auf dem Rückweg wurde der 25 Jahre alte Pranay von einem Mann mit einer Axt angefallen und tödlich verletzt.

Mittlerweile hat die Polizei sieben Männer festgenommen, die an dem Mord beteiligt gewesen sein sollen – darunter Amruthas Vater und dessen Bruder. Mehr als 100.000 Euro soll der Vater für den Anschlag bezahlt haben. Nach Polizeiangaben soll es bereits der vierte Mordversuch gewesen sein.

Schon früh hatte der Vater versucht, die Beziehung von Amrutha und Pranay zu untergraben. Zwischenzeitlich habe er sie sogar im Haus eingesperrt, berichtet die Frau. Nach ihrer Hochzeit zog das Paar in das Haus der Eltern von Pranay. Ihre eigene Familie aber konnte auch die Heirat nicht akzeptieren, selbst die Schwangerschaft änderte nichts daran. Ihr Vater habe sie aufgefordert, das Kind abzutreiben, erzählte sie der BBC. Seit dem Mord habe sich niemand aus ihrer Familie bei ihr gemeldet. "Meine Familie ist schuld daran. Ich werde nie wieder zu ihnen zurückkehren. Pranays Eltern sind jetzt meine Eltern", sagt Amrutha.

Indien: Kastendenken immer noch tief verankert

Der Fall hat in Indien für großes Aufsehen und eine breite Diskussion über das Kastensystem gesorgt. Pranay ist dort zur Symbolfigur für die Ungleichbehandlung von Menschen aus niedrigeren Kasten geworden. Tausende aus der gesamten Region kamen zu seiner Beerdigung und nutzten die Trauerfeier auch als Protestaktion.

Many people are fighting for justice... #Justiceforpranay Gepostet von Pranay Amrutha Varshini am Donnerstag, 20. September 2018

Die Beerdigung sei nicht nur von Trauer geprägt gewesen, berichtet das indische Portal "The News Minute", sondern auch von "Wut und der Entschlossenheit, solche Verbrechen nicht mehr passieren zu lassen". Noch aber ist in dem Land das Kastendenken bis hin zu Ehrenmorden tief verankert: Laut einer Studie, die die BBC zitiert, werden in Indien jedes Jahr hunderte Menschen getötet, weil ihre Beziehung oder Ehe nicht dem Verständnis des Kastensystems entspricht.