Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso sind 20 Menschen getötet worden. Der Gouverneur des US-Bundesstaates, Greg Abbott, sprach am Samstagabend zudem von mehr als zwei Dutzend Verletzten. Es sei einer der schlimmsten Tage in der Geschichte von Texas. Der Täter war nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem Gewehr bewaffnet und schoss in einem Walmart-Supermarkt um sich. Er konnte verhaftet werden. Staatsanwalt Ken Paxton sagte, der Schütze sei ein 21-jähriger Weißer aus der Nähe von Dallas. Er wird vernommen. Der Polizeichef von El Paso, Greg Allen, ergänzte, es sei ein Schriftstück sichergestellt worden. Dieses deute auf ein Verbrechen aus Hass hin. Die Polizei schloss aus, dass es einen zweiten Schützen gab.