In diesem Haus im kalifornischen Perris östlich von Los Angeles soll über Jahre Grauenhaftes passiert sein. Diese Eltern sollen ihre 13 Kinder im Alter zwischen zwei und 29 Jahren teilweise gefesselt oder in Ketten gehalten haben. Einer Tochter war nach Polizeiangaben die Flucht gelungen. Die Beamten gingen ihrer Aussage nach und statteten dem Haus einen Besuch ab. Die Geschwister seien unterernährt gewesen, so dass ihr Alter schwer festzustellen gewesen sei. Man habe zunächst alle für minderjährig gehalten. Die Eltern wurden festgenommen, eine Kaution von neun MIllionen Dollar festgesetzt. Die Kinder kamen in medizinische Einrichtungen. Über die Hintergründe der Tat gab die Polizei zunächst keine Auskunft.