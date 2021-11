Frau liegt vier Tage nach Eheschließung tot in Koffer – Ehemann in Haft

In England ist eine Frau nur vier Tage nach ihrer Eheschließung tot aufgefunden worden. Ihre Leiche lag in einem Koffer in der Nähe eines Spielplatzes. Die Polizei verdächtigt ihren Ehemann, die Frau getötet zu haben.

Vier Tage nach ihrer Hochzeit ist eine Frau tot aufgefunden worden. Das Paar aus dem englischen Halifax hatte sich erst am Mittwoch das Jawort gegeben – im Beisein von Verwandten und Freunden. Doch am Sonntag, nur vier Tage später, wurde die Leiche der 52-Jährigen gefunden – versteckt in einem Koffer und abgelegt hinter einem Baum in der Nähe eines Kinderspielplatzes. Die Polizei von West Yorkshire verhaftete kurz darauf ihren Ehemann, einen 45-jährigen dreifachen Vater.

Um kurz nach 16.30 Uhr ging am Sonntag ein Anruf bei den Beamten ein und meldete einen Leichenfund in Lightcliffe. Das Dorf liegt eine zehnminütige Autofahrt von dem Wohnort des Paares entfernt. Da der Anrufer seinen Namen nicht nannte, veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf. "Unsere Ermittlungen zu diesem Vorfall befinden sich noch in einem frühen Stadium und wir sind besonders daran interessiert, mit der Person zu sprechen, die uns ursprünglich angerufen hat, um die Anzeige zu erstatten, da sie sich uns gegenüber noch nicht identifiziert hat", heißt es in einer Pressemitteilung.

Paar in England wirkte auf Hochzeit sehr glücklich

Forensische Ermittler haben das Haus des Paares in Brighouse durchsucht und befragen weiterhin den Ehemann. Die Beamten gehen davon aus, dass der Schrotthändler seine Frau erdrosselt hat. Die Beamten wenden sich an alle, die zwischen 13 und 16.38 Uhr am Sonntagnachmittag verdächtige Aktivitäten in der Aysgarth Avenue oder in den umliegenden Straßen beobachtet haben.

Wie englische Medien, wie die "Sun" und die "Daily Mail" berichten, hatte sich das Paar im Januar 2020 verlobt und die Hochzeit monatelang geplant. Gäste der Hochzeit berichteten, wie harmonisch und verliebt das Paar bei der Feier gewirkt habe. Ein Gast wird zitiert: "Die Zeremonie fand um 14.30 Uhr statt, danach gab es einen Empfang in einem örtlichen Pub. Wir sind fast die ganze Nacht geblieben. Es war ein großartiger Tag und sie schienen sehr glücklich zu sein."

Ein Nachbar sagte demnach: "Ich bin fassungslos – es gibt kein anderes Wort dafür. Es ist verheerend. Ich lebe hier seit 40 Jahren und was passiert ist, ist einfach schrecklich. Die Frau hinterlässt zwei Kinder, die sie mit in die Ehe brachte.

Quellen:"The Sun", "Daily Mail", Polizei West Yorkshire