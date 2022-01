Sehen Sie im Video: Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf Polizisten in der Westpfalz









Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz hat die Polizei im saarländischen Sulzbach einen Tatverdächtigen festgenommen. Dort wurden am späten Nachmittag ein Fahrzeug aufgespürt und zwei Wohnungen durchsucht, so eine Sprecherin der Polizei. MELANIE MORBACH, PRESSESPRECHERIN LANDESPOLIZEIPRÄSIDIUM SAARLAND: "Wir hatten halt Hinweise darauf, dass der 38-jährige Tatverdächtige, nach dem öffentlich gefahndet wurde, sich hier aufhält. Das hat sich im Endeffekt jetzt auch bestätigt, glücklicherweise. Und Spezialeinheiten aus Rheinland-Pfalz und Saarland konnten den Tatverdächtigen dann im Bereich des Fahrzeugs widerstandslos festnehmen." Bei der Durchsuchung der Wohnung sei ein weiterer Mann gefasst worden, teilte die Polizei mit. Derzeit werde geprüft, ob er mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehe. Die Fahndungsmaßnahmen liefen weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe. Bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße waren in der Nacht auf Montag zwei Polizeibeamte erschossen worden. Die Polizei hatte daraufhin nach einem 38-jährigen Mann gefahndet.

Mehr