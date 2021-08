Bereits am Donnerstag letzter Woche wurden in Sachen im Erzgebirge Teile einer menschlichen Leiche gefunden. Der erste Fall ist noch nicht einmal aufgeklärt, da fand am Wochenende ein Spaziergänger erneut weitere Leichenteile.

Für den Spaziergänger im Erzgebirge muss es ein Schock gewesen sein: Während seiner Tour am Samstag in der Region bemerkte er auf einem Waldweg menschliche Überreste. Es ist nicht der erste Fund von Leichenteilen im Erzgebirge: Bereits am vergangenen Donnerstag waren Teile einer menschlichen Leiche an einem Feld nahe der Bundesstraße 174 bei Gornau entdeckt wurden.

Erzgebirge in Sachsen: Spaziergänger entdeckt Leichenteile auf Waldweg

Unter welchen Umständen die Leichenteile dort landeten und ob ein Tötungsdelikt vorliegt, kann bislang noch nicht geklärt werden. Die Leichenteile von der Fundstelle am Samstag wurden zwar noch am Wochenende gerichtsmedizinisch untersucht. Die Todesumständen konnten aber bislang nicht abschließend ermittelt werden. Unklar ist auch, ob es sich um ein oder mehrere Opfer handelt: Laut Polizei konnte bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die bislang gefundenen Leichenteile vom gleichen Menschen stammten. Mit einem Ergebnis wurde frühestens Ende der Woche gerechnet. Die Identität ist ebenfalls nach wie vor unklar.

Leichenteile in Sachsen: Polizei ermittelt mit Hunden und Hubschraubern

Die sächsische Polizei ermittelt in den Fällen der Leichenteil-Funde mit großem Aufwand. Bereits nach dem ersten Fund hatte die Polizei eine umfangreiche Suche eingeleitet. Dabei wurden auch ein Polizeihubschrauber, ein Spezialhund und eine Drohne eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Chemnitz ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Über den neuen Fall vom Wochenende informierte die Polizei in Chemnitz in einer Mitteilung vom Montag.