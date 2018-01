Nach einem Flug von Abu Dhabi nach Jakarta ist eine Babyleiche auf der Flugzeugtoilette gefunden worden. Eine 37-jährige Passagierin wurde daraufhin festgenommen. Das berichten unter anderem "The Jakarta Post" und "Sky News". Den Berichten zufolge begann die schwangere Frau kurz nach dem Start des Fluges von Etihad Airways zu bluten. Zunächst sei sie daraufhin in die Businessclass verlegt worden, ehe der Pilot entschied, einen Zwischenstopp in Bangkok zu machen, damit die Frau medizinisch versorgt werden könne. Dort sei die Frau dann ausgestiegen und habe sich von Flughafen-Sanitätern betreuen lassen. Die Maschine sei anschließend zum planmäßigen Ziel in Indonesien weitergeflogen. Erst dort hätten Reinigungskräfte die Babyleiche in einem Mülleimer gefunden.

Die Frau flog den Berichten zufolge mit einer späteren Maschine weiter nach Jakarta und wurde dort am Flughafen festgenommen. Sie habe gestanden, dass es ihr Kind gewesen sei und sie es auf der Flugzeugtoilette gelassen habe. Ob das Baby bei der Geburt noch gelebt hatte, sei derweil unklar. "Wir ermitteln in dem Fall noch", wird ein Beamter der Flughafen-Polizei in Jakarta von der "Jakarta Post" zitiert.



Schwangerschaft aus Verhältnis mit Arbeitgeber

Demnach habe die Frau das Baby nicht gewollt, da die Schwangerschaft aus einem Verhältnis mit ihrem Arbeitgeber in Abu Dhabi entstanden sei. Dort habe sie seit rund vier Jahren als Haushaltshilfe gearbeitet. In ihrer Heimat sei sie verheiratet und habe Kinder.



Ob ihres schlechten Gesundheitszustandes kann sie den Berichten zufolge im Moment noch nicht weiter befragt werden. "Sie sah nicht gut aus, als sie hier ankam und wir werden ihr erst weitere Fragen stellen, wenn es ihr wieder besser geht. Die Frau wird im Krankenbereich des Flughafens versorgt", sagte der Flughafen-Polizist der Nachrichtenagentur AFP.