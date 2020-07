Fahim Saleh wurde nur 33 Jahre alt. Der erfolgreiche Tech-Unternehmer starb am Dienstag in seinem Luxus-Appartement in New York City. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Sohn von Migranten aus Bangladesch von einem schwarz gekleideten, maskierten Mann attackiert und getötet. Die "New York Times" (NYT) sprach mit mehreren an dem Fall arbeitenden Polizeibeamten und konstruierte ein erstes Bild der Tat.

Mörder wurde wohl beim Zerteilen der Leiche gestört

Demnach zeige ein Überwachungsvideo aus dem Apartmentkomplex an der Lower Eastside in Manhatten, dass der Täter Saleh aus dem Fahrstuhl in die Wohnung des Unternehmers im siebten Stock folgte. Der Aufzug führe direkt in das Appartement, das Saleh für mehr als zwei Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr gekauft habe. Sofort hätten die beiden angefangen miteinander zu kämpfen. Der Angreifer habe laut Polizei einen Elektroschocker benutzt, um Saleh außer Gefecht zu setzen.

Kurz darauf habe er ihn getötet und damit begonnen, die Leiche mit einer mitgebrachten Elektrosäge zu zerteilen. Dabei sei er aber vermutlich von der Schwester des Opfers gestört worden, die seit einem Tag nichts mehr von ihrem Bruder gehört und sich daher Sorgen um ihn gemacht hätte. Als sie in der Wohnung eintraf, war der Killer laut der "NYT" bereits verschwunden, vermutlich über den Hinterausgang und das Treppenhaus geflohen.

Als die Schwester in der Wohnung eintraf, habe die elektrische Säge noch in der Steckdose gesteckt. Mehrere Körperteile, darunter der Kopf des Mannes, seien in Plastiktüten verpackt gewesen. Zudem hätten Putzmittel herumgestanden. Es habe wohl Versuche gegeben, die Spuren der Tat zu beseitigen, hieß es von der Polizei.

Polizist: Sieht nach professionellem Job aus

Ein von der "NYT" interviewter Polizist sprach davon, dass die Tat "nach einem professionellen Job" aussehen würde und nannte sie ein Attentat (engl. hit).

Laut "NYT" waren die Beamten am Dienstagabend sowie Mittwochmorgen (Ortszeit) noch damit beschäftigt gewesen, in den umliegenden Geschäften nach Überwachungskameramaterial zu fragen. Die Hoffnung sei, dass man dort vielleicht den Killer entdecken könnte, wie er flieht oder vorher seinem Opfer auflauerte.

Fahim Saleh verdiente mit Apps und Start-ups Millionen

Saleh soll als Teenager gelernt haben, zu programmieren, und hatte nach dem College zunächst mit einer Telefonstreich-App namens PrankDial finanziellen Erfolg. Mit dieser konnten Nutzer vorgefertigte Streichanrufe kaufen. Mit den dort verdienten Millionen konzentrierte er sich anschließend mit einer eigenen Anlegerfirma sowie mehreren Start-ups auf die Transportbranche, speziell auf Märkten von ärmeren Ländern wie Bangladesch oder Nigeria. Der Informations- und Kommunikationsminister von Bangladesch kondolierte am Mittwoch via Twitter und nannte den Tod des Unternehmers einen großen Verlust für das Land von Salehs Eltern.

Für die Stadt Lagos startete der Unternehmer 2018 einen Fahrzeug-Sharing-Dienst namens Gokada. Als CEO verantwortete er dort den Betrieb von Motorrad-Taxis, die in Nigeria "Okada" genannt werden. Die Firma informierte via Twitter über den Verlust ihres Geschäftsführers.

Die Polizei wollte laut "NYT" nicht kommentieren, ob es bereits irgendwelche Verdächtigen in dem Fall gebe.

Quellen: "New York Times" (1) / "New York Times" (2, beides Bezahlinhalte) / Twitter / Instagram / CNN