Die Polizei in Siegen erhofft sich durch einen Aufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" Hinweise aus der Bevölkerung (Symbolfoto)

An einem Sommerabend im Juni 2020 sind in der Siegener Innenstadt zwei Männer zusammengeschlagen worden. Einer von ihnen wurde zusätzlich beklaut. Noch immer konnten die Täter nicht geschnappt werden. Ein Aufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" soll jetzt helfen.

Es ist der 21. Juni 2020, als drei Männer in der Siegener Innenstadt aus einer Kneipe kommen. Die drei 33, 34 und 35 Jahre alten Fußballfans überqueren gerade die Hindenburgstraße in Richtung Cinestar, da kommt es zu einer folgenreichen Begegnung. In Höhe einer Cocktailbar geraten sie verbal mit einer größeren Personengruppe von circa 15 Männern aneinander, die vor dem Lokal stehen. Einer aus der Gruppe versucht, dem 35-Jährigen erfolglos ein Bein zu stellen, was dieser jedoch gar nicht mitbekommt.

Der 33-jährige Freund, der hinter ihm läuft, beobachtet den Vorfall und fordert die Gruppe auf, die Aggressionen zu unterlassen. Daraufhin verpasst ihm einer der Männer eine Backpfeife. Als er mit seinem Handy die Polizei rufen will und dafür einige Schritte zur Seite geht, wird er von mehreren Männern angegriffen und zu Boden gezerrt. Die Männer treten auf den Mann ein. Er erleidet schwere Verletzungen, die ihn bis heute beeinträchtigen.

Anwohner will sich einmischen und stürzt aus dem zweiten Stock ab

Als ihm seine Freunde zu Hilfe eilen wollen, werden auch sie attackiert. Der 34-Jährige wird von zwei Männern angegriffen und stürzt zu Boden. Die Männer treten solange auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verliert und rauben ihm sein Portemonnaie. Dem anderen Freund gelingt die Flucht.

Ein damals 20-jähriger Anwohner beobachtete die Szene aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses. Um sich in das Geschehen einzumischen, versuchte der stark alkoholisierte junge Mann aus dem Fenster über einen Balkon hinunter auf die Straße zu kommen. Dabei stürzte er ab und verletzte sich.

Fall am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Als die Polizei kurz nach dem Zwischenfall am Tatort eintrifft, sind die Angreifer bereits verschwunden. Bis heute konnten sie trotz umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei in Siegen nicht gefasst werden. Aus diesem Grund wird der Vorfall am 12. Januar im Rahmen der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" (Mittwoch, 20.15 Uhr) ausgestrahlt. Die Kripo hofft auf weitere Zeugenaussagen und Beobachtungen aus der Tatnacht, um den Vorfall aufklären zu können. Nach der TV-Übertragung können sich Zeugen unter der Rufnummer 0271 / 7099-7099 melden.

Quelle: Polizei Siegen-Wittgenstein