Der Fall der bei einem Roadtrip getöteten Gabby Petito erschütterte die USA. Ihr Verlobter Brian Laundrie soll die 22-Jährige getötet haben, ehe er Suizid beging. Nun verklagen Petitos Eltern dessen Eltern.

Im Sommer vergangenen Jahres wurde die Leiche der 22-jährigen US-Amerikanerin Gabby Petito entdeckt. Die Polizei verdächtigte ihren Verlobten Brian Laundrie der Tötung. Doch dieser beging kurz darauf Suizid. Jetzt werden seine Eltern von den Eltern Petitos verklagt, wie die "Associate Press" berichtet.

Die Eltern behaupten in ihrer Klage, Brian Laundrie habe seinen Eltern den Mord gestanden, ehe er allein von ihrer Reise zurückkehrte. In der beim Bezirksgericht von Sarasota im US-Bundesstaat Florida eingereichten Klage heißt es, Laundrie habe seinen Eltern am 28. August 2021 mitgeteilt, dass er die 22-jährige Petito getötet habe.

Petito war im vergangenen Sommer nicht von einer gemeinsamen Reise quer durch die USA mit ihrem 23-jährigen Verlobten zurückgekommen. Der Fall fand sowohl in den USA als auch international Beachtung – nicht zuletzt, weil das Paar aus Florida zahlreiche Bilder und Videos von seiner Reise in sozialen Netzwerken geteilt hatte. Während Laundrie am 1. September ohne seine Freundin zurückkehrte, wurde Petitos Leiche erst nach intensiver Suche Mitte September im Nationalpark Grand Teton im Bundesstand Wyoming im Westen der USA entdeckt.

Brian Laundrie soll Gabby Petito erwürgt haben

Das FBI kam zu dem Schluss, dass Laundrie Petito erwürgte, nachdem es zu Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten gekommen war. Darauf deutete auch ein Vorfall im August im Bundesstaat Utah hin, auf den die Polizei aufmerksam wurde. Auf Aufnahmen der Körperkamera eines Polizisten ist Petito zu sehen, wie sie weinend sagte, sie habe ihren Verlobten bei einem Streit geschlagen und er habe sie gepackt.

Rat und Hilfe Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Als Petitos Eltern ihre Tochter damals als vermisst meldeten, verweigerte ihr Verlobter zunächst die Aussage und verschwand schließlich. Bis heute ist unklar, was während der Reise genau vorfiel. Ende Oktober wurden Leichenteile von Brian Laundrie in einem Naturschutzgebiet im Bundesstaat Florida entdeckt. Laut Gerichtsmedizin starb er infolge eines Schusses, den er sich selbst zugefügt hatte. Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Laundrie in einem Notizbuch, das nach seinem Suizid sichergestellt worden war, zu der Tat bekannt hatte.

Eltern von Laundrie sollen laut Klage von Mord gewusst haben

Wie die "Associated Press" weiter berichtet, werfen Petitos Eltern in der Klage den Eltern von Laundrie vor, sie hätten den Ermittlern und Petitos Eltern verschwiegen, dass ihr Sohn den Mord gestanden hatte, während die Suche nach Gabby Petito noch lief.

"Dabei handelten Christopher Laundrie und Roberta Laundrie mit Böswilligkeit oder großer Gleichgültigkeit gegenüber den Rechten von (Gabbys Eltern) Joseph Petito und Nicole Schmidt", heißt es in der Klage. Dieses Verhalten sei "schockierend, grausam und in einer zivilisierten Gemeinschaft völlig untragbar". In der Klage wird Schadenersatz in Höhe von mindestens 30.000 Dollar gefordert.

Quellen: AP, DPA