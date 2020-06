Im Fall Madeleine "Maddie" McCann haben die Ermittler mit einem erneuten Zeugenaufruf ein wichtiges Ziel erreicht. Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" habe große Resonanz erfahren, sagte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur. "Es sind zahlreiche Hinweise eingegangen, die derzeit ausgewertet werden." Das damals dreijährige britische Mädchen war am 3. Mai 2007 spurlos aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden.

Zeitgleich mit der ZDF-Sendung hatten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwochabend mitgeteilt, dass in dem Fall ein 43-jähriger Deutscher unter Mordverdacht geraten ist. Der Mann ist den Ermittlern zufolge mehrfach vorbestraft, auch wegen Sexualstraftaten und Kindesmissbrauchs. Er sitzt derzeit in einem Gefängnis in Kiel eine alte Haftstrafe aus dem Jahr 2011 ab, bei der es um Drogenhandel geht.

Wichtiger Hinweis im Fall Madeleine McCann schon vor sieben Jahren bei "Aktenzeichen XY"

Die Sendung "Aktenzeichen XY" spielte schon früher eine wichtige Rolle in Ermittlungen zu dem Fall. So kam die Polizei dem nun Verdächtigen nach eigenen Angaben durch einen Hinweis nach der ZDF-Sendung zum Fall im Oktober 2013 auf die Spur. "Die damaligen Informationen reichten nicht für Ermittlungen aus und schon gar nicht für eine Festnahme", sagte BKA-Ermittler Christian Hoppe in der Sendung. Auch ein weiterer Hinweis auf den Tatverdächtigen im Jahr 2017 habe noch nicht gereicht. Am Mittwoch sahen mehr als 5,2 Millionen Zuschauer die ZDF-Fahndungssendung.

In dem Aufruf der ZDF-Sendung ging es unter anderem um zwei Telefonnummern. An dem Abend, als Madeleine verschwand, soll der Verdächtige einen Anruf erhalten haben unter der Nummer +351 912 730 680 mit portugiesischer Ländervorwahl. Der Anruf wurde in der Region um Praia de Luz entgegengenommen. "Ermittler glauben, dass die Person, die diesen Anruf getätigt hat, ein höchst wichtiger Zeuge ist, und rufen sie dazu auf, in Kontakt zu treten", hieß es dazu auch in einer Mitteilung von Scotland Yard. Die Nummer des Anrufers laute +351 916 510 683.

Wenn Sie Hinweise haben, teilen Sie diese bitte dem Bundeskriminalamt unter der Telefonnummer + 49 (0) 611 / 55 -18444 oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des BKA.