Auch nach mehr als einem Monat fehlt von der 15-jährigen Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. Das Mädchen verschwand in der Nacht auf den 18. Februar, die Polizei geht mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus und verdächtigt ihren Schwager Florian R., in dessen Haus sie sich am Tag ihres Verschwindens zuletzt aufhielt. Die Familie des Mädchens leidet mit jedem weiteren Tag, an dem sie nicht weiß, was mit Rebecca geschehen ist, ob sie noch lebt und wo sie steckt. Ihre Schwester Vivien hat ihren Gefühlen nun in einem langen Posting bei Instagram Ausdruck verliehen.

Mit einem Bibelvers über Glaube, Liebe und Hoffnung beginnt sie ihr Schreiben und fährt fort: "Es gibt so vieles, was ich dir gerne sagen würde. Der Schmerz ist unerträglich. Immer wieder denke ich an unsere gemeinsamen Momente zurück und mir kommen die Tränen." Rebecca sei "ein unglaublich liebevoller, lebensfroher Mensch". Ihre Stimme sei "rund um die Uhr in meinen Ohren, wie eine Melodie".

Schwester von Rebecca: "Ich spüre, dass du lebst"

Sie sehe sich die gemeinsamen Videos an, in denen die beiden Schwestern zusammen lachen und singen würden, so Vivien weiter. "Und plötzlich spüre ich diese Leere. Du bist nicht da. Es kommt mir vor wie Jahre." Es sei eine "unerträgliche, unglaublich schmerzhafte Zeit". Sie schicke jeden Tag ihre "Gebete zu Gott, auf dass er sie erhört und uns unseren kleinen Engel wohlbehalten zurückbringt".

Auch erzählt sie erneut die Geschichte, wie sich Vivien und die große Schwester Jessica (Lesen Sie hier mehr zu ihrem Interview mit RTL) Weihnachten im Jahr 2002 eine kleine Schwester gewünscht hätten. "Neun Monate später war unser kleiner Engel endlich da. Unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen, unsere Gebete wurden erhört."

Ihre kleine Schwester sei "eine Kämpferin" und eine "starke junge Frau". Und Vivien ist sich sicher: "Ich weiß, dass du da bist. Ich spüre, dass du lebst. Das gibt mir Kraft." Sie beendet ihren Post mit: "Im Geiste bin ich bei dir, wo auch immer du bist. Ich liebe Dich."

