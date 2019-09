Fast fünf Monate nach der letzten großen Suchaktion hat die Polizei die Suche nach vermissten Schülerin Rebecca aus Berlin wieder aufgenommen. Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte dem stern einen Bericht der "Märkischen Allgemeinen", wonach Beamte seit dem Morgen ein Waldgebiet bei Storkow-Kummersdorf, rund 50 Kilometer südöstlich des Zentrums der Hauptstadt, durchkämmen.

100 Beamte suchen nach vermisster Rebecca

"Wir haben rund 100 Kollegen im Einsatz, darunter sind auch Mitarbeiter der Mordkommission", so die Sprecherin. Auch fünf Diensthundeführer mit Leichenspürhunden seien vor Ort. Was den Anlass zu der Suchaktion gegeben hat, also ob es zum Beispiel neue Hinweise gab, wollte die Sprecherin mit Blick auf das weiterhin laufende Ermittlungsverfahren nicht sagen. Die in dem Fall federführende Staatsanwaltschaft in Berlin war für weitere Auskünfte am Dienstagnachmittag zunächst nicht zu erreichen

Die Gegend um Storkow-Kummersdorf stand bereits mehrfach im Zentrum größerer Absuchen der Polizei, ohne dass Hinweise zum Verbleib des Mädchens gefunden wurden.

Die Jugendliche ist seit dem 18. Februar verschwunden. Damals übernachtete Rebecca im Haus ihrer ältesten Schwester und ihres Schwagers in Berlin-Britz. In der Schule kam sie an dem Morgen nie an. Die eingeschaltete Polizei ging schnell davon aus, dass die 15-Jährige das Haus nicht bei Bewusstsein oder sogar tot verlassen hat. In Verdacht geriet Schwager Florian, er saß zwischenzeitlich unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft, ist aber wieder frei. Nach jüngsten Auskünften der Staatsanwaltschaft aus dem August besteht der Tatverdacht gegen ihn jedoch fort. Die Behörden gehen davon aus, dass das Mädchen nicht mehr am Leben ist, zahlreiche Suchaktionen und rund 2000 Hinweise aus der Bevölkerung führten jedoch nicht zum Auffinden einer Leiche.

Quellen: "Märkische Allgemeine", Polizei Berlin