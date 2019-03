Eine Hundertschaft der Berliner Polizei hat am Freitag ihre Suche nach der vermissten Rebecca fortgesetzt. Mit Stöcken, Schaufeln und sechs Spürhunden waren die Beamten unterwegs. Wie schon am Vortag durchsuchten sie akribisch ein Waldstück im Storkower Ortsteils Kummersdorf, etwa 60 Kilometer südöstlich von Berlin. Auch ein Polizeihubschrauber war erneut im Einsatz. Die Polizisten befragen Anwohner in dem Ort, und gehen vielen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Viele davon waren eingegangen, nachdem in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" über Rebecca berichtet wurde. Das 15-jährige Mädchen wird seit dem Morgen des 18. Februar 2019 vermisst. Sie hatte im Haus ihrer Schwester und deren Mannes. Am nächsten Tag hätte sie in der Schule erscheinen müssen, wo sie jedoch nie ankam. In den darauffolgenden Tagen hatten sowohl die Polizei als auch Familie und Freunde mehrere Suchaktionen nach Rebecca gestartet. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus. Der Tatverdächtige Schwager des Mädchens sitzt seit Tagen in Untersuchungshaft, macht aber keinerlei Aussagen zu dem Fall. Konkrete Anhaltspunkte zu einem eventuellen Tathergang gibt es laut Angaben der Polizei noch nicht.