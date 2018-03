Die Ermittlungen werden ausgeweitet - die britischen Behörden haben weitere Untersuchungen im Fall von Sergei Skripal angekündigt. Der russische Ex-Spion und seine Tochter Yulia waren vor rund einer Woche bewusstlos auf einer Parkbank in der Stadt Salisbury gefunden worden. Der ehemalige Doppelagent und seine Tochter sind nach Angaben der Polizei weiter in einem kritischen Zustand, der sich zunächst aber nicht verschlechtert habe. Die britische Innenministerin Amber Rudd sprach am Samstag von umfangreichen Ermittlungen. Mehr als 250 speziell ausgebildete Polizisten seien im Einsatz, mehr als 200 Zeugen würden befragt, es gebe mehr als 240 Beweisstücke. Am Tatort arbeiteten am Wochenende noch immer Ermittler in Schutzanzügen und Atemmasken. Ein vor Ort eingesetzter Polizist war nach dem Einsatz ebenfalls erkrankt. In der Folge beschlagnahmten die Behörden auch einen Krankenwagen und ein Polizeiauto. Moskau hatte Sergei Skripal in der Vergangenheit vorgeworfen, Dutzende Spione an den britischen Geheimdienst verraten zu haben. Durch einen Gefangenenaustausch, an dem auch die USA beteiligt waren, wurde er aus russischer Haft entlassen. Britische Medien und Politiker haben mehrfach den Verdacht geäußert, Russland könnte hinter dem Anschlag auf Skripal stecken. Der Kreml hat jede Beteiligung an dem Vorfall abgestritten. Das britische Innenministerium warnte vor Verdächtigungen und verwies auf die anhaltenden Ermittlungen.