1981 wird ein damals zehnjähriges Mädchen entführt, in einer Kiste im Wald vergraben und die Eltern erhalten Erpresserbriefe. Doch das Belüftungssystem versagt. Ursula Herrmann erstickt bereits wenige Stunden nach ihrer Entführung. Jahrelang kann die Polizei den oder die Schuldigen nicht ermitteln. Fast 30 Jahre später - kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist für das Verbrechen - wird Werner Mazurek festgenommen und in einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis heute bestreitet er seine Schuld. Klare Beweise gegen ihn fehlen.

Auch der Bruder des Opfers zweifelt, dass der Richtige im Gefängnis sitzt. Also verklagt Michael Herrmann den Verurteilten vor einem Zivilgericht auf Schmerzensgeld. Vordergründig wegen eines Tinnitus infolge des Gerichtsverfahrens, aber auch, weil er sich eine neue Beweisaufnahme wünscht. Ein weiteres Gericht soll über die Schuld von Werner Mazurek entscheiden. An diesem Donnerstag wird das Urteil der Zivilkammer erwartet. Der Verurteilte selbst hat sich in einem Brief, der dem stern vorliegt, an das Gericht gewandt.

"Ich habe nichts mit dem Tod seiner Schwester zu tun"

Darin zitiert er bekannte Fehlurteile der deutschen Justiz, etwa das gegen Gustl Mollath und behauptet, das Urteil gegen ihn würde diese Fälle "noch toppen". Er zweifelt die beiden Säulen an, auf denen die Verurteilung beruht. Die erste Säule des Urteils ist ein LKA-Gutachten zu einem 2008 bei ihm gefundenen Tonband, wonach dieses "wahrscheinlich" für Erpresseranrufe 1981 verwendet wurde. Die zweite Säule ist die später widerrufene Aussage eines Kleinkriminellen von 1982, der zum Prozessbeginn bereits Jahrzehnte tot war.

Insbesondere das Tonbandgutachten kritisiert der Verurteilte in seinem Brief. Er habe dieses erst im Oktober 2007 auf einem Flohmarkt gekauft, es habe daher "im Fall Herrmann nicht die geringste Rolle" gespielt. Sein Schreiben an das Gericht schließt Mazurek mit den Worten: "Die Schmerzensgeldforderung von M. Herrmann ist durchaus berechtigt, aber nicht mir gegenüber. Wie schon mehrfach erklärt, habe ich mit der Entführung und dem Tod seiner Schwester nicht das Geringste zu tun!"

Die Zweifel an der Schuld

Tatsächlich ist Mazureks Schuld nicht eindeutig belegt. Das LKA-Gutachten kam zu der Überzeugung, dass das bei Mazurek gefundene Gerät "wahrscheinlich" bei der Entführung von Ursula Herrmann eingesetzt wurde. Laut Walter Rubach, dem Anwalt Mazureks, ist das die vierte Einschätzungsstufe hinter "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit", "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" und "Mit hoher Wahrscheinlichkeit". Hinter dem benutzten "wahrscheinlich" folgen auf der Skala, die Experten für derlei Einschätzungen benutzen, noch "möglich" und "nicht entscheidbar". Dies sei keine Grundlage für eine Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, findet Rubach. "Diese Einschätzung rangiert knapp über der Grenze zur Beliebigkeit."

Auch die zweite Säule des Urteils scheint angreifbar. Der tote Belastungszeuge hatte Mazurek 1982 schwer belastet und angegeben, in seinem Auftrag ein Loch im Wald gegraben zu haben. Doch Klaus P., ein alkoholkranker Teilzeitkrimineller, zog sein Geständnis nach nur drei Stunden zurück. Er habe es nur auf die Belohnung für Hinweise abgesehen. Seine Aussage liegt nicht schriftlich vor, lediglich ein Gedächtnisprotokoll eines Beamten dazu. Die Ermittler nahmen den Zeugen P. ohnehin nicht für voll und konzentrierten sich auf andere Verdächtige.

Das Gericht kam fast 30 Jahre später zu einer anderen Einschätzung, obwohl sie den inzwischen verstorbenen P. nicht mehr befragen konnten, um seine Glaubwürdigkeit einzuschätzen. Dennoch wurde sein Geständnis als glaubhaft eingestuft, der Widerruf dessen zur Lüge erklärt. Der Tote wurde zum Hauptbelastungszeugen und brachte Mazurek schließlich hinter Gitter.

Ursula Herrmanns Bruder: Unschuldiger im Gefängnis

Vieles spreche dafür, "dass ein Unschuldiger seit zehn Jahren im Gefängnis sitzt", hatte auch Ursulas Bruder Michael, der seit Jahren vor der Zivilkammer klagt, bereits vergangene Woche in einem offenen Brief geschrieben. "Die Menschen, die den Tod meiner Schwester zu verantworten haben, leben in Freiheit." Das Augsburger Landgericht will am Donnerstag um 12.30 Uhr eine Entscheidung in dem Verfahren verkünden.