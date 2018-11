O-TON Mike Chitwood, Volusia County Sheriff, Florida "Hier drumherum lagen Steine, es war eine ganz normale Feuerstelle, an der er und seine Freunde immer abhingen. Hier hinten und dort haben wir Beweisstücke gefunden. Als wir gestern Nacht hier ankamen, haben wir erst mal alle oberflächlich abgesucht. In ein paar Zentimetern Tiefe sind wir dabei auf ihren Fuß gestoßen, der heraus guckte. Wie sie sehen, ist hier nicht sonderlich viel Platz, wo er seine Mutter versteckt hat. Bei seinem Geständnis hat er einfach alles chronologisch aufgezählt, hintereinander. Normalerweise gibt im Verhör es einen Punkt, an dem die Leute zusammenbrechen. Bei ihm gab es keinerlei Emotion. Gar nichts. Als er uns vorher noch von seinem Alibi erzählte, ging es immer um diesen Feuerstelle. Er stahl sich davon, und ging zur Feuerstelle. Sie holten sich Bier, und gingen zur Feuerstelle. Er redete immerzu davon. Wie gesagt, ihr Fuß guckte als erstes raus, in etwa 20 Zentimeter Tiefe. Er hatte sie gefaltet, um sie in das Loch zu bekommen. Und dann begrub er sie."