Was als Angelausflug unter Freunden geplant war, endete den Worten des örtlichen Sheriffs zufolge in einem "Massaker". Drei junge Männer hatten sich an einem See in Frostproof in Florida südwestlich von Orlando getroffen, um nachts zu fischen. Kurz nachdem sie ankamen, waren alle tot, ermordet. Wie das Polk County Sheriff Office in einer Pressemitteilung erklärte, fand sie ausgerechnet der Vater von einem der Freunde. Er war kurz zuvor von seinem Sohn angerufen und um Hilfe gebeten worden.

Die Männer im Alter von 23, 27 und 30 Jahren wirkten, so heißt es in der Pressemitteilung des Sheriff-Büros, als wären sie zusammengeschlagen und dann erschossen worden. "NBC Miami" zitiert den Sheriff: "Ich habe in meinem Leben viele Tatorte von Morden gesehen und dieser ist einer der schlimmsten". Laut Medienbericht und einer Pressemitteilung des Sheriff-Büros wird folgender Tathergang vermutet: Einer der Freunde kam am vergangenen Freitagabend als erster am See an. Als die anderen beiden dazukamen, sahen sie, dass ihr Freund angegriffen wurde. Die Täter hätten daraufhin vermutlich das Feuer eröffnet.

Sheriff bezweifelt eine Zufallstat

Der 27-Jährige war noch am Leben, als die Angreifer vom Tatort flüchteten. Er rief seinen Vater an und bat ihn um Hilfe. Dieser wusste wo die Freunde fischen wollten und machte sich sofort auf den Weg zum etwa zehn Autominuten entfernten See. Als er eintraf fand er seinen Sohn im Sterben vor, die Freunde waren bereits tot. Da er in der Eile sein Mobiltelefon vergessen hatte, fuhr er ein Stück zurück zu einer Tankstelle, um Hilfe zu holen. Die kam für seinen Sohn jedoch zu spät, er starb noch an Ort und Stelle. Vorher, so heißt es in der Pressemitteilung, hätte er seinem Vater noch ein paar Dinge sagen können. Was er ihm mitteilte, wollten die Ermittler zu dieser Zeit jedoch noch nicht bekanntgeben.

Die drei Männer wären als beste Freunde im Ort bekannt gewesen, heißt es. Der Sheriff benannte keine Verdächtigen, bezweifelte aber, dass das Trio das Opfer einer zufälligen Attacke wurde: "Da draußen rennt man nicht einfach in jemanden rein", wird er zitiert. Und weiter: "Das ist eine unbefestigte Straße, weit draußen in der Mitte von dem was wir Gottes Land nennen, auf dem Weg zu einem netten See zum Fischen. Es ist nicht so, dass dort draußen viele Leute sind".

Quellen: "NBC Miami", Polk County Sheriff Office