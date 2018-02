Mit erhobenen Händen rannten die Schüler am Mittwoch über das Gelände einer High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida. Zuvor hatte hier ein 19-jähriger ehemaliger Schüler um sich geschossen und mindestens 17 Menschen getötet. Die Schüsse aus einem Sturmgewehr fielen kurz vor Schulschluss und lösten Panik unter Hunderten von Schülern aus. Die meisten Opfer wurden im Schulgebäude erschossen. Es handelt sich sowohl um Schüler als auch um Erwachsene. Der 19-jährige Täter ließ sich nach Behördenangaben widerstandslos festnehmen. Er sei erst vor kurzem aus disziplinarischen Gründen der Schule verwiesen worden, sagte Sheriff Scott Israel. "Er ist in Haft. Wir haben damit begonnen, uns die Webseiten, die er besucht hat und seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken anzusehen. Einige Dinge dort sind sehr verstörend." Eltern durften ihre Kinder inzwischen von der Schule abholen. Viele stehen unter Schock: "Ich war im ersten Stock des Gebäudes und er ist über den Gang gelaufen. Er hat in die Klassenräume geschossen. Auch durch meine Tür." "Er war im dritten Stock, er kannte sich in der Schule aus. Er wusste, wo die Leute waren. Er war vorbereitet." Beschreibungen der Schüler zufolge soll der Schütze ein Einzelgänger mit Faible für Schusswaffen und Messer sein. Unter einer Gasmaske geschützt, habe er Rauchbomben gezündet. US-Präsident Donald Trump sprach den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus. "Kein Kind, Lehrer oder überhaupt jemand sollte sich jemals in einer amerikanischen Schule gefährdet fühlen", schrieb er auf Twitter.