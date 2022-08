Die Frau dachte es sei in Ordnung, mit einem Golfcart über den Highway zu fahren (Symbolfoto)

Das hätte auch schief gehen können: In Florida ist eine Frau betrunken mit einem Golfcart über die meistbefahrene Autobahn gefahren. Eine Lastwagenfahrerin entdeckte die 58-Jährige und leitete sie auf den Seitenstreifen.

In den USA ist eine Frau mit einem Golfcart über Floridas meistbefahrene Interstate 95 gefahren. Die Frau soll betrunken gewesen sein und in einer Tasche noch eine halbleere Flasche Jack Daniel's Tennessee Fire Whiskey bei sich getragen haben.

Mehrere Autofahrer hatten die 58-Jährige bei ihrer Fahrt auf der Mittelspur des Highways bemerkt und die Polizei alarmiert, wie mehrere US-Medien und die Nachrichtenagentur Associated Press berichten. Eine Lastwagenfahrerin reagierte glücklicherweise schnell, als sie sah, dass die Frau hinter dem Steuer das Bewusstsein verlor. Vorsichtig lenkte sie das Golfcart auf den Seitenstreifen, stellte ihren Lkw ab, lief zu der Frau hinüber und zog den Schlüssel des Vehikels ab, als diese weiterfahren wollte.

Mit dem Golfcart über den Highway: Frau dachte, das sei legal

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, soll die Frau, die nach Alkohol gerochen haben soll, angefangen haben, mit ihnen zu streiten. Angeblich hatte sie in den Nachrichten gesehen, dass es legal sei, mit einem Golfwagen über die Autobahn zu fahren. Statt ihres Ausweises soll sie ihnen ihre Kreditkarte ausgehändigt haben. Auf Videoaufnahmen, die aus einem der Streifenwagen aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie sich die Frau lautstark gegen ihre Festnahme wehrt und nicht wieder aus dem Wagen aussteigen will.

Poesie der Vergänglichkeit Lost Places in den USA: Momente der Ewigkeit am Highway-Rand 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Eine typische Kombination von Diner und Tankstelle am Highway-Rand, die Heribert Niehues in der kalifornische Mojave-Wüste für den Bildband "Poesie der Vergänglichkeit" fotografierte. Mehr

Die Beamten brachten sie in ein nahegelegenes Gefängnis. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die Interstate 95, die sich entlang der Ostküste erstreckt, ist nach Angaben der Federal Highway Administration die am stärksten befahrene Fernstraße Floridas.

Sehen Sie im Video: Schreckensmoment für den unerfahrenen Piloten Vincent Fraser: Während des Flugs im US-Staat North Carolina fällt der Motor seines Kleinflugzeugs aus und zwingt ihn zur Notlandung mitten auf dem Highway. Seine GoPro-Kamera filmt die bangen Sekunden.

Quellen: Associated Press,Fox13, NBC News