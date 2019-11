Am 9. November verhaftete die Polizei der US-amerikanischen Stadt Saint Petersburg Warren B. Er soll – angeblich – seiner Freundin Sophie S. mit einem Messer eine Schnittwunde am Arm zugefügt haben. B. bestritt die Tat jedoch.

Am nächsten Tag wurde B.s Kaution auf 15.000 US-Dollar (ca. 13.600 Euro) festgesetzt. Er kam bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung frei. Zusätzlich wurde ihm verboten, sich S. auf weniger als 150 Meter zu nähern. Würde er dagegen verstoßen, drohte ihm erneut Gefängnis, wie die zuständige Polizeibehörde mitteilte.

B. verstieß dagegen. Das steht fest. Am 12. November kam die Frau in die gemeinsame Wohnung und überraschte ihn dort, als er laut Polizeibericht auf der Suche nach seinem Scheckheft war. Als S. die Polizei zu Hilfe rief, verschwand B. wieder.

Doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung. Am 13. November schickte S. eine eidesstattliche Versicherung an die zuständige Behörde, in der sie bat, B. wegen des Messerangriffes auf sie nicht weiter zu verfolgen. Gleichsam solle auch wieder persönlicher Kontakt zwischen ihnen möglich sein.

"Ich habe keine Angst, dass mir durch den Beschuldigten Gewalt angetan wird", schrieb S. in ihrer Erklärung, aus der die "Tampa Bay Times" zitiert, die zuerst über den Fall berichtet hatte.

Wenige Tage später war die Frau verschwunden.

"Blut, Haare und Hautpartikel" im Kofferraum

Kurz zuvor war das Paar noch von einem Freund in deren Wohnung gesehen worden. Am nächsten Tag sprach S. mit einem anderen ihrer Freunde und sagte diesem, dass sie "gleich da" sei – wobei unklar blieb, wo genau sie hin wollte. Jedenfalls hatte sie ab diesem Zeitpunkt niemand mehr lebend gesehen oder von ihr gehört. B. sagte dem Freund, mit dem sie zuletzt verabredet gewesen war, dass S. schlafen gegangen sei.

Nach zwei weiteren Tagen ohne weiteren Kontakt wurden ihre Freunde misstrauisch. Sie gingen zur Wohnung des Paares, welche sie laut Polizeireport auch betreten konnten und sahen, dass diese unordentlich war. Sie wirkte durchsucht.

Mitten im Chaos lag die Geldbörse der Frau sowie Autoschlüssel, die zum Wagen des Mannes gehörten. Die Freunde gingen zum Auto, öffneten den Kofferraum – und fanden dort die Leiche der Frau. Mehrfach war auf die Frau eingestochen worden. Die Verletzungen waren tödlich.

Neben der Leiche befanden sich zahlreiche persönliche Gegenstände von B. Ein blutgetränktes Hemd, gemeinsame Fotos des Paares sowie eine Lederjacke, auf denen Spuren von Blut, Haaren und Haut festgestellt wurden.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung durch die Polizei fanden sich weitere Blutspuren an der Decke zweier Räume.

Heute wissen die Beamten: Über mehrere Monate hinweg hatte das Paar eine von Streit geprägte Beziehung geführt. Vier Monate vor der Tat wurde B. wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Er soll S. ins Gesicht geschlagen haben. Weitere zwei Monate zuvor versuchte er, S. aus der gemeinsamen Wohnung zu klagen. Kurz darauf zeigte S. ihn wegen Körperverletzung an.

B. sitzt nun erneut in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Diesmal ohne die Möglichkeit, auf Kaution frei zu kommen. Er hat die Tat gestanden.

Quellen: "Tampa Bay Times", Twitter-Account Polizei St. Petersburg, Facebook-Account Polizei St. Petersburg