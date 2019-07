Der Tod eines Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof hat bundesweit Trauer und Entsetzen ausgelöst. Das Kind war am Montag nach Behördenangaben wie auch seine Mutter von einem 40-Jährigen afrikanischer Herkunft vor einem einfahrenden ICE auf das Gleisbett gestoßen worden. Die Mutter konnte sich retten, der Junge verstarb vor Ort. Die zuständige Staatsanwaltschaft informierte am Dienstag über den festgenommenen Verdächtigen und das weitere Vorgehen. Dazu Behördensprecherin Nadja Niesen: "Also nach hiesigen Erkenntnissen handelt es sich um einen 40-jährigen Mann, der in Eritrea geboren wurde, auch die eritreische Staatsangehörigkeit hat. Er soll seit 2006 in der Schweiz leben. Er soll verheiratet sein und Vater von drei Kindern sein." ://: "Er soll heute dem Haftrichter in Frankfurt vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass wir es hier mit einem Mord und einem zweifachen Mordversuch zu tun haben und wird einen entsprechenden Haftbefehl beantragen." ://: "Und dann wurden bereits und werden natürlich auch weiterhin zahlreiche Zeugen vernommen werden, uns zur Verfügung stehendes Videomaterial wird ausgewertet. Und dann werden wir natürlich auch warten, ob der Beschuldigte im weiteren Verlauf der Ermittlungen sich zu der Tat äußern wird." ://: "Also die Tat spricht ja schon dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denkt. Und im Laufe der weiteren Ermittlungen wird der Beschuldigte sicherlich psychiatrisch begutachtet werden, so dass man dann auch Angaben machen kann, inwieweit er schuldfähig war." ://: "Er hatte bereits ganz am Anfang sich freiwillig bereiterklärt, einen Atem-Alkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von 0,0 Promille. Und Anhaltspunkte dafür, dass er unter Drogen stand, liegen bislang auch nicht vor." ://: "Also bislang gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es irgendwelche Verbindungen zu dem Vorfall in Wächtersbach gibt, bei dem vor wenigen Tagen ein eritreischer Staatsbürger schwer verletzt worden ist. Wir ermitteln allerdings in alle Richtungen und sind auch bemüht, die Ermittlungen so umfassend, wie es nur irgendwie geht, zu führen."