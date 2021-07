In einem Haus in Südfrankreich hat die Polizei eine Leiche entdeckt, der Kopf und ein Arm fehlen. Das Opfer ist wohl ein 13-Jähriger, der Tatverdächtige wurde auf der Flucht erschossen.

Im Süden Frankreichs soll ein 13-Jähriger mutmaßlich bei einem satanistischen Ritual ermordet worden sein. Wie "Le Figaro" berichtet, habe am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein Anrufer die Polizei alarmiert, weil er glaubte, in einer Villa in Tarascon einen Sack mit der Leiche eines Menschen gesehen zu haben.

Die Polizei habe in dem genannten Haus niemanden angetroffen, aber tatsächlich einen Sack mit einer Leiche gefunden. Bei dem Toten handelt es sich laut der Zeitung sehr wahrscheinlich um einen 13-Jährigen, der zwei Tage zuvor aus einem Heim in Marseille – knapp 100 Kilometer südöstlich von Tarascon – weggelaufen war. "Le Figaro" berichtet unter Berufung auf eine mit dem Fall vertraute Quelle, dass ein Arm und der Kopf abgesägt worden seien. Der Kopf habe in einem Eimer gelegen und sei teilweise gegessen worden. Außerdem seien in dem Haus satanistische Objekte gefunden worden.

Tatverdächtiger flieht und wird erschossen

Der Hausbesitzer – laut der Zeitung ein gewalttätiger Mann in den Dreißigern mit psychischen Problemen – sei gegen 3 Uhr morgens in Arles gesehen worden und geflüchtet. Daraufhin habe ein Hilfspolizist das Feuer eröffnet und den Verdächtigen erschossen. Die Generalinspektion der Nationalen Polizei untersucht laut "Figaro" die tödlichen Schüsse, die Kriminalpolizei ermittelt im Mordfall.

Quelle:"Le Figaro".