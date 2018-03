Die 30-jährige Emily Javier aus der Stadt Camas im US-Bundesstaat Washington rief selbst die Polizei, nachdem sie ihren Freund Alex Lovell mit einem Samurai-Schwert angegriffen hatte. "Ich habe ihn gerade erstochen", sagte sie den Polizisten, "Sie müssen ihm helfen". Ihr 29-jähriger Lebensgefährte musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Zeitung "The Columbian".

Das Motiv für die Gewalttat war offenbar Eifersucht. Javier gestand vor Gericht, dass sie auf dem Handy ihres Freundes die Dating-App Tinder gefunden hatte. Außerdem verdichteten sich die Hinweise, dass ihr Freund sie betrog: Auf seinem Rücken entdeckte sie Kratzspuren. Dann fand sie rote Haare in der Dusche in ihrer gemeinsamen Wohnung – sie selbst hat ihre Haare grün gefärbt.

Ihr Freund hatte Tinder auf dem Handy – da wollte sie ihn töten

Tagelang habe sie daraufhin geplant, ihren Freund zu ermorden. In einem Kaufhaus kaufte sie ein Samurai-Schwert. Dann die Nacht von Freitag auf Samstag, in der sie ihren Plan in die Tat umsetzte: Wie "Buzzfeed News" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, versteckte Javier das Schwert zusammen mit zwei Messern auf ihrer Seite des Betts. Nachdem Lovell eingeschlafen war, versteckte sie außerdem sein Handy. Anschließend versuchte sie, ihn mit dem Schwert zu ermorden. Nach der Tat wählte sie den Notruf.

Als die Beamten am Haus ankamen, sei Javier ihnen mit erhobenen Händen entgegengekommen, weinend und blutverschmiert. Auch an den Schlafzimmerwänden habe sich Blut befunden, der schwerverletzte Mann lag zusammengekrümmt auf dem Boden.

Mordversuch nach zwei Jahren Beziehung

Vor Gericht berichtete Javier von Details ihrer zweijährigen Beziehung. Ihr Freund habe stets den ganzen Tag zu Hause gesessen und Computerspiele gespielt, zitiert "The Columbian" aus der Verhandlung. Mit ihrem Betrugsverdacht habe sie ihn nicht konfrontiert, da er solche Vorwürfe in der Vergangenheit stets abgestritten habe. Auslöser für den versuchten Mord sei schließlich eine Szene vom Vorabend der Tat gewesen: Ihr Freund sei nach Hause gekommen und habe sie nicht beachtet. Das habe sie "geärgert und sie entschied dass das die Nacht sein sollte, in der sie es tun würde", heißt es in der Erklärung der Polizei.

Lovell wurde lebensgefährlich verletzt, zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei keine weiteren Angaben. Emily Javier wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt und wird nun des versuchten Mordes angeklagt.