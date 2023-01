"Sagen Sie mir, was passiert ist": Frauke Liebs' Mutter richtet sich an den Täter

stern-Reporter Dominik Stawski besuscht die Mutter der getöteten Frauke Liebs. In einem emotionalen Statement wendet sie sich an den Täter – in der Hoffnung, dass er endlich sein Schweigen bricht.

"Die Wut ist weg, geblieben ist die Trauer und der Wunsch abzuschließen."

In der vorerst letzten Folge dieses Podcasts besucht stern-Reporter Dominik Stawski noch einmal Fraukes Mutter. Der Besuch ist ein besonderer, denn Fraukes Mutter hat eine Botschaft an den unbekannten Täter vorbereitet. Ausführlich wendet sie sich in sehr persönlichen Worten an ihn – in der Hoffnung, dass er endlich sein Schweigen bricht.

[Wer etwas Konkretes zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr weiß, kann sich an die Polizei wenden. Oder direkt an Fraukes Mutter Ingrid Liebs unter www.frauke-liebs.de]