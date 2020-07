Sehen Sie im Video: Gericht verhängt Haftstrafen für zehn Vergewaltiger einer 18-Jährigen in Freiburg.





Im Prozess wegen einer Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg, sind zehn der elf Angeklagten zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Angeklagt waren elf Männer, die zur Tatzeit zwischen 18 und 30 Jahre alt waren. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Der Haupttäter erhielt mit fünfeinhalb Jahren Freiheitsentzug die höchste Strafe. Mit seinem Urteil folgte das Gericht im Wesentlichen den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Angeklagten hatten sich in der Verhandlung für nicht schuldig erklärt und angegeben, die Frau habe einvernehmlich Sex mit ihnen gehabt. Laut Anklage sollen die Männer die junge Frau im Oktober 2018 nachts vor einer Disco in Freiburg vergewaltigt haben. Die Frau soll nach Einnahme einer Ecstasy-Tablette wehr- und hilflos gewesen sein. Bei ihrer Tat sollen die jetzt Verurteilten die Frau nacheinander und auch gleichzeitig missbraucht haben. Von mehreren Angeklagten sind laut Polizei später DNA-Spuren an der Frau gefunden worden. Staatsanwalt Rainer Schmidt: "Von Anfang an musste man sich natürlich fragen, gesunder Menschenverstand, wie nachvollziehbar ist das, dass eine Frau wildfremde Männer, zehn oder noch mehr Männer auffordert, mit ihr Sex haben zu wollen. In einer absolut unwirtlichen Gegend, also in einem Gebüsch, Erde, Sand, Müll. Da musste eigentlich schon bei jedem das große Fragezeichen kommen." Der Verteidiger des Hauptangeklagten sagte nach dem Prozess, er halte es für wahrscheinlich, dass sein Mandant Revision einlegen werde. Dieser bestreite die Tat nach wie vor.