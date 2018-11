Das Transparent, das vor der Freiburger Diskothek "Night Velvet Club" angebracht worden ist, spricht eine deutliche Sprache. Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in der Nacht zum 14. Oktober beschäftigt nach wie vor die Bürger und die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Studentin soll nach einem Discobesuch in Freiburg von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Acht Männer sitzen in Untersuchungshaft, darunter sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25-jähriger Deutscher. Die Frau wurde nach Angaben der Ermittler in einem Waldstück in der Nähe der Diskothek vergewaltigt. Die Männer sollen nach und nach aus der Disco gekommen sein und sich an der Frau vergangen haben. Der als Hauptverdächtige geltende Mann sei ein sogenannter Intensivtäter, gegen den bereits ermittelt wurde, sagte der Freiburger Oberstaatsanwalt Michael Mächtel: "Nachdem sich abzeichnete, dass gegen den mittlerweile 22-jährigen Begleiter, wenn Sie also so wollen den Hauptverdächtigen, seit Sommer 2018 nach und nach mehrere einzelne Ermittlungsverfahren anhängig wurden, darunter auch drei Körperverletzungsdelikte und zwei mutmaßliche Taten mit Sexualbezug, wurden im Sinne einer effektiven Strafverfolgung diese Einzelverfahren durch die Staatsanwaltschaft Freiburg zusammengeführt, also verbunden. Denn in dieser Phase wurde erkennbar, dass es sich bei dem Tatverdächtigen, weil jetzt mehrfach wegen Gewaltdelikten auffällig, um einen sogenannten Intensivtäter handelt." Seit dem 10. Oktober und damit mehrere Tage vor der Tat, habe es deshalb einen Haftbefehl gegen den Mann gegeben. Seine Festnahme sei aus personellen Gründen aber erst für den 23. Oktober geplant gewesen. Von den anderen sieben Tatverdächtigen seien zwei bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Die fünf anderen seien bei der Polizei mit Delikten wie Leistungserschleichungen oder Körperverletzung aufgefallen. Zudem suche die Polizei nach zwei weiteren Verdächtigen, sagte Ermittlungsleiter Bernd Belle von der Freiburger Kriminalpolizei. "Wir haben heute Morgen erfahren, dass wir noch zwei Spurentreffer haben, die aber nicht mit Kontaktspuren in Verbindung stehen. Das bedeutet, wir haben im Moment noch einmal zwei Treffer von Personen, die wir identifizieren können, wenn wir wissen, wer es ist. Das heißt, die sind im Moment noch unbekannt. Diese Treffer sind nicht identisch mit den weiteren acht Tatverdächtigen und auch nicht identisch mit den Kontaktspuren des Opfers." Die Polizei werde jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, auch diese beiden Tatverdächtigen noch zu ermitteln, sagte Belle.