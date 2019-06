Am Landgericht Freiburg hat am Mittwoch ein Prozess gegen elf Männer wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Stadt Freiburg am 14. Oktober 2018 eine 18-jährige Frau nach einem Discobesuch vergewaltigt zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe die junge Frau in der Disco Drogen zu sich genommen, vermutlich Ecstasy, und anschließend ein weiteres Getränk konsumiert, das eine weitere Droge enthalten haben könnte. Die junge Frau habe später zusammen mit dem Hauptverdächtigen die Diskothek verlassen und soll dann von ihm in einem Wäldchen in der Nähe vergewaltigt worden sein. Der Hauptverdächtige sei dann in die Diskothek zurückgekehrt, wo er weiteren Männern gesagt habe, dass die Frau wehrlos im Wald läge. Diese sollen sie dann ebenfalls vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Hauptverdächtige ist ein 22-jähriger Syrer. Ihm wird auch Anstiftung zur Vergewaltigung vorgeworfen. Die anderen Angeklagten stammen aus Syrien, Algerien, Irak und Deutschland. Der Prozess soll mehrere Monate dauern.