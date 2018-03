Das Geiseldrama von Gladbeck: Am 16. August 1988 überfallen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski eine Bank in Gladbeck-Rentfort. Sie nehmen zwei Bankangestellte als Geiseln und fordern Lösegeld und einen Fluchtwagen. Während der Geiselnahme schießen sie um sich, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ein Polizist übergibt Lösegeld - nur in Unterhose. Trotzdem fahren Rösner und Degowski mit Geiseln und Geld davon. Ihre Komplizin Marion Löblich steigt zu. Sie fliehen Richtung Bremen. Die Polizei verfolgt sie, greift aber nicht ein. Am Abend des 17. August bringen sie in Bremen einen Linienbus mit etwa 30 Fahrgästen in ihre Gewalt. Mehrfach geben sie Journalisten Interviews. Ein Reporter steigt sogar zu ihnen in den Wagen. Gegen 23 Uhr lassen sie die beiden Bankangestellten an einer Raststätte aus dem Bus. Als Löblich von der Polizei überwältigt wird, erschießt Degowski den 15-jährigen Emanuele de Georgi. Die Polizei lässt Löblich frei, der Bus fährt Richtung Holland. Um 2.30 Uhr am 18. August fährt der Bus über die Grenze in die Niederlande. Im Austausch gegen ein neues Fluchtauto werden fast alle Geiseln freigelassen. Mit zwei jungen Frauen - Silke Bischoff und Ines Voitle - setzt das Trio seine Fahrt fort. Um 7.30 Uhr kehren sie nach Deutschland zurück, um 11 Uhr erreichen sie Köln. Wieder sprechen sie mit Journalisten, dann fahren sie Richtung Frankfurt. Um 13.50 Uhr stoppt die Polizei den Fluchtwagen auf der Autobahn A3. Rösner erschießt Bischoff, Voitle wird schwer verletzt. Die Polizei überarbeitet nach Gladbeck ihre Taktik bei Geiselnahmen. Auch die Medien überdenken ihr Verhalten angesichts des Geiseldramas. Degowski und Rösner werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei Degowski wird die "besondere Schwere der Schuld" festgestellt. Trotzdem wird er im Februar 2018 auf Bewährung aus der JVA Werl entlassen. Rösner sitzt noch im Gefängnis, hofft aber auf seine baldige Entlassung.