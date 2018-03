Die französische Polizei hat einem Fernsehbericht zufolge beim Zugriff in einem besetzten Supermarkt in der französischen Stadt Trèbes den Geiselnehmer getötet. Bei der Geiselnahme und einer anderen Aktion des mutmaßlichen Angreifers im Südwesten Frankreichs waren Regierungskreisen zufolge zuvor mindestens drei Menschen getötet worden. Drei weitere wurden verletzt, davon einer schwer, wie aus Kreisen des Innenministeriums verlautete. Dem Sender BFM zufolge hatte der Geiselnehmer die Freilassung des mutmaßlichen Attentäters der Anschläge in Paris im Jahr 2015 verlangt, also von Salah Abdeslam. Ministerpräsident Edouard Philippe zufolge deuteten alle Informationen auf einen Terroranschlag hin. Dem Bürgermeister von Trèbes zufolge hatte der Mann beim Betreten des Supermarktes gerufen: "Allahu Akbar" (Gott ist groß) und 'ich töte euch alle".