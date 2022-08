Seit Sonntag wurde die 25-jährige Pia S. aus Greven vermisst. Jetzt haben Angehörige Gewissheit: Die junge Frau wurde getötet. Ihr Nachbar gilt als tatverdächtig.

Die 25-jährige Vermisste aus Greven-Reckenfeld wurde am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr tot in einem Gebüsch in Saerbeck aufgefunden. Das bestätigt die Polizei Münster. Ihr 26-jähriger Nachbar steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Am Montag wurde die 25-Jährige als vermisst gemeldet, nachdem sie am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr zuletzt auf der Emsbrücke in Greven gesehen worden war.

Greven: Vermisste Pia S. wurde getötet

Zuvor hatte die Polizei bereits eine Mordkommission eingerichtet. Im Rahmen von Ermittlungen befragten Beamte demnach die Nachbarschaft und den Freundeskreis der Vermissten. Der 26-jährige Nachbar hat sich dabei in Widersprüche verstrickt. So geriet er in den Fokus der Ermittler.

In der Vernehmung sagte er dann, seine 25-jährige Nachbarin getötet und in einem Gebüsch in Saerbeck versteckt zu haben. Einsatzkräfte fanden die Leiche an der genannten Stelle. Eine Mordkommission bei der Polizei Münster ermittelt weiter zur Tat. "Wir haben Erkenntnisse dazu, dass der 26-jährige Tatverdächtige und sein Opfer sich kannten. Die 25-jährige Frau soll Beziehungsabsichten des 26-Jährigen abgelehnt haben", sagt Mordkommissionsleiter Heiner Olthuis.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wird die Obduktion des Leichnams beantragen. Die Ermittlungen dauern an.