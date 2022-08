Der Zahnarzt, Millionär und Großwildjäger Lawrence Rudolph hat nach Ansicht einer Jury seine Frau bei einem Jagdausflug erschossen. Bis zuletzt hatte er seine Unschuld beteuert.

Auf seinem Facebook-Profil zeigt sich Lawrence Rudolph gern mit seinen Trophäen – Tiere, die er als Großwildjäger erlegt hat. Auf einem elf Jahre alten Bild ist Rudolph auch mit seiner Frau Bianca zu sehen, das Paar posiert mit einem toten Nilpferd. Der Multimillionär teilte die Leidenschaft für die Großwildjagd mit seiner Gattin. Die allerdings ist inzwischen verstorben – mutmaßlich tötete Rudolph seine Frau auf einer ihrer gemeinsam Touren.

Eine Jury in Denver sah es als erwiesen an, dass der 67-Jährige Bianca Rudolph bei einem Jagdausflug in Sambia erschossen hat. Rudolph und seine Frau waren 34 Jahre lang verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Der Zahnarzt beteuerte während des gesamten dreiwöchigen Prozesses seine Unschuld. Dennoch befand ihn die Jury für schuldig. Das Strafmaß steht noch nicht fest: Rudolph droht eine lebenslange Haftstrafe oder sogar die Todesstrafe.

Urteil der Jury: Großwildjäger hat seine Frau erschossen

Im September 2016 reisten Rudolph und seine Frau nach Sambia, um dort gemeinsam auf Jagd zu gehen. Bianca Rudolph hatte insbesondere das Ziel, einen Leoparden zu schießen. Während des zweiwöchigen Jagdausflugs wurde sie jedoch von einem Schuss tödlich getroffen. Diesen Schuss soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft – und auch der Jury – ihr Mann abgegeben haben.

Ihm wurde vorgeworfen, seine Frau getötet zu haben, um ihre Lebensversicherung in Höhe von 4,8 Millionen Dollar einzustreichen. Mit dem Geld wollte er ein neues Leben mit seiner Geliebten beginnen. Rudolph behauptete nach dem Tod seiner Frau, es habe sich um einen tragischen Unfall gehandelt. Tatsächlich glaubten ihm Polizei und Versicherung das anfangs auch, der Großwildjäger bekam die Versicherungsprämie ausgezahlt.

Erst Jahre später geriet Rudolph ins Visier der Ermittler. Er geriet bei einem Abendessen in einem Restaurant mit seiner Freundin in einen Streit. Dabei rief er laut: "Ich habe meine verdammte Frau für dich getötet." Seine Geliebte soll von der Tat gewusst haben.

Angeklagter beteuert seine Unschuld

Vor Gericht blieb Rudolph bei der Darstellung, seine Frau sei durch einen Unfall gestorben. "Ich habe meine Frau nicht getötet, ich könnte meine Frau nicht töten, ich würde meine Frau nicht töten", sagte er aus. Seine Version der Geschichte: Als seine Frau ihr Gewehr verstauen wollte, habe sich ein Schuss gelöst. Er sei zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Zimmer gewesen und habe sie tot aufgefunden. Die Rekonstruktionen des FBI ergaben allerdings, dass Bianca Rudolph aus einer Entfernung von etwa zwei Metern ins Herz geschossen wurde.

Die Jury glaubte Lawrence Rudolph nicht und befand ihn für schuldig, über das Strafmaß wird wohl erst im nächsten Jahr entschieden. Seine Anwälte wollen das Urteil anfechten.

Quellen: CNN / "New York Times"