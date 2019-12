20er, 50er, 100er. Insgesamt sollen das 1,3 Millionen Euro sein, sagt Josef Resch, Privatdetektiv aus Schleswig-Holstein in diesem kürzlich veröffentlichten Video. So viel Geld gibt es für die Diebe, die am 25. November den Königsschmuck aus dem Grünen Gewölbe in Dresden geklaut haben, sagt zumindest Resch. Ihm zufolge hat ein anonym gebliebener Kunstmäzen Interesse daran, dass die Kronjuwelen der Fürsten und Könige wieder auftauchen. Der Privatdetektiv tritt als Vermittler auf. Ist so etwas legal? Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei: "In erster Linie ist das Interesse natürlich für uns die Strafverfolgung, aber natürlich auch, dass diese Gegenstände wiederkommen. Und deswegen kann jemand, der Geld dafür preisgibt, das ist genau so wie bei Zeugenhinweisen und bei anderen Straftaten auch, kann das schon auch was bringen." Eine Strafverfolgung will der Unbekannte laut Resch aber nicht. "Was uns nicht so gefällt, ist, dass die Personen im Video ja auch deutlich gemacht hat, wir sind gar nicht an einer Strafverfolgung interessiert, sondern wir wollen die Gegenstände wiederhaben. Das macht natürlich der Mann ganz bewusst, weil das sicherlich den einen oder anderen abschreckt. Es ist aber schon so, dass in der Vergangenheit im Hinterzimmer besprochen wurde, wo gesagt wurde, ok, so und so eine Summe Geld fließt, dafür bekommt ihr die Gegenstände heil wieder. Und da ist das Interesse der Museen in erster Linie da, dass man das wiederbekommen möchte." Von offizieller Seite war nach der Tat eine Belohnung von einer halben Millionen Euro ausgesetzt worden, für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder der Ergreifung der Täter führen. Bisher haben die Beamten laut eigenen Angaben über 500 Hinweise erhalten. Ohne Erfolg.