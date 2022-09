Die ersten Männer standen am 26. September 1972 Gewehr bei Fuß. Die bis dato schwersten Stunden der Bundesrepublik lagen da gerade einmal drei Wochen zurück: In München hatten palästinensische Terroristen die israelische Olympia-Mannschaft überfallen und als Geiseln genommen. Zwei ermordeten sie noch im Olympischen Dort. Neun weitere Sportler starben auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck – bei der spektakulär misslungenen Befreiungsaktion der Polizei. Dabei starben außerdem zwei Polizisten sowie fünf der acht Terroristen.

GSG 9 nach Olympia-Attentat ins Leben gerufen

Der Einsatz war ein Desaster für die deutschen Sicherheitsbehörden – und ein Weckruf. Als Folge stellte die Bundesregierung unter Kanzler Willy Brandt eine Antiterror-Spezialeinheit beim Bundesgrenzschutz auf: die GSG 9.

Schon fünf Jahre später hatte die Truppe von Kommandant Ulrich Wegener ihre größte Bewährungsprobe: die Befreiung der Geiseln aus der entführten Lufthansa-Maschine Landshut. Vier Terroristen hatten das Flugzeug am 13. Oktober 1977 in ihre Gewalt gebracht. Nach einem Irrflug durch Europa und den Nahen Osten landete die Maschine mit rund 90 Menschen an Bord am 17. Oktober im somalischen Mogadischu. Nach zähen Verhandlungen gab es dort das Okay für Wegeners Männer – sie stürmten das Flugzeug. Und das "Wunder von Mogadischu" machte die GSG 9 zum Mythos: Alle Geiseln überlebten. Pilot Jürgen Schumann wurde bereits vorher von den Terroristen erschossen.

Doch es gab in der 50-jährigen Geschichte der Eliteeinheit auch Rückschläge. So endete der Einsatz zur Festnahme von RAF-Terroristen am Bahnhof in Bad Kleinen (Mecklenburg-Vorpommern) 1993 in einem Debakel: Ein Beamter und ein Terrorist starben – am Mythos konnten aber auch solche Fehlschläge nicht rütteln. Die GSG 9 der Bundespolizei mit Sitzen in Sankt-Augustin (Nordrhein-Westfalen) und Berlin gilt weiterhin als eine der der besten Antiterroreinheiten der Welt und wurde in den fünfzig Jahren ihres Bestehens immer weiter ausgebaut und professionalisiert.

