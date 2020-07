Sehen Sie im Video: "Deutsche Eiche" hielt Rechtsextremisten stand – jetzt bekommt Synagoge noch stärkere Tür. Wohl selten ist der Einbau einer Tür von so vielen Menschen beobachtet worden, wie am Dienstag in Halle. Dort tauschte Tischlermeister Thomas Thiele die alte Tür vor der Synagoge gegen eine neue aus. Die alte Tür hatte am 9. Oktober 2019 vermutlich mehrere Menschenleben gerettet. Damals hatte der Rechtsextremist Stephan B. versucht, sich mit einer selbst gebauten Waffe den Weg in die voll besetzte Synagoge freizuschießen. Er scheiterte an der Tür, solide Handwerkskunst von Thiele. Die neue Tür sei noch stabiler, sagt er: "Sie hat einen höheren Sicherheitsstandard. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Mehrfach-Verriegelung drinne. Wenn Sie sich die alte Tür mal angucken, die wir ausgebaut haben, da ist, ich sage mal ein normales Schloss drinne, mit einer Zuhaltung, einer Schließung. Die hat jetzt hier noch zwei Nebenschließungen, also insgesamt drei stabile Schließstücke verbaut." Thieles Tür konnte nur die in der Synagoge versammelten fünfzig Menschen schützen, die sich dort zum jüdischen Feiertag Jom Kippur versammelten. Frustriert vom Scheitern seines Plans erschoss der Täter vor der Synagoge eine Passantin und wenig später den Gast eines türkischen Schnellimbisses. Die Tat werde nicht vergessen werden, sagte der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand: "Es wird immer eine Narbe bleiben und an dieser Tür wird das symbolisch eigentlich auch deutlich. Wir haben viele Monate die alte Tür gesehen mit den Einschüssen, sehen jetzt die neue Tür. Und das ist ein Zeichen des Aufbruchs, aber auch ganz deutlichen Zeichen in die Gesellschaft hinein, dass wir stets dagegen ankämpfen müssen, wenn wir etwas entdeckt haben, was im Hinblick auf den Rechtsextremismus dann vor sich hergeht, dass wir dann einschreiten und auch tatsächlich handeln." Max Privorozki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle sagte, er blicke wieder erwartungsvoll in die Zukunft. Und das unabhängig von der Tür. Die Reaktionen auf das Attentat hätten ihm gezeigt, dass die Gesellschaft in Deutschland gesund sei. Es gebe aber Probleme, die man angehen müsse.

