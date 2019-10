In Halle an der Saale sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen getötet worden. Ein Tatort soll ein DönerImbiss sein, der zweite liegt in der Nähe einer Synagoge mit angrenzendem jüdischem Friedhof. Mehrere bewaffnete Täter seien mit einem Auto auf der Flucht, meldet die Polizei. Auch in Landsberg - rund 15 Kilometer von Halle entfernt - wurde geschossen, wie die Polizei bestätigt. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort im Saalekreis wollte sie zunächst nichts sagen. Augenzeugen berichteten, dass ein Täter in einen nahe gelegenen Döner-Imbiss geschossen habe.

Am frühen Nachmittag meldete die Polizei dann die Festnahme einer Person. "Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam", twitterte die Polizei und rief die Bevölkerung auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben. Auch das mobile Warn- und Informationssystem Katwarn wendete sich mit einer "Gefahrendurchsage" an die Bevölkerung. "Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenster(n) und Türen fern bleiben!"

Das Exklusiv-Video von RTL zeigt einen der mutmaßlichen Täter an seinem Auto.