In Wiedersdorf hat der Täter nach seiner Attacke von von Halle an der Saale einen neuen Fluchtwagen erpresst. stern-Reporter Tilman Gerwien hat mit dem Inhaber der überfallenen Autowerkstatt gesprochen und sich die Tat schildern lassen. Demnach hat der Täter zwei Menschen angeschossen – einem Mann in den Nacken und einer Frau in den Hintern – um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Danach ist der Täter in einem Taxi der Marke Mercedes-Benz geflohen. Wie es den Verletzen geht und was Gerwien sonst noch zu den Vorfällen in Wiedersdorf erfahren hat, sehen Sie im Video.