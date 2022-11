Die Polizei untersucht einen Tatort in Chicago, an dem bis zu 14 Menschen durch Schüsse verletzt wurden

In der US-Metropole Chicago sind am Halloween-Abend mindestens 14 Menschen bei Schüssen verletzt worden. Unter den Opfern befinden sich offenbar auch drei Kinder.

Am Halloween-Abend sind in der US-Metropole Chicago mindestens 14 Menschen bei Schüssen auf eine Gruppe verletzt worden. Unter den Opfern seien auch drei Kinder im Alter von 3, 11 und 13 Jahren, berichteten US-Medien in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei in Chicago. Die Verletzten seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden. Einige von ihnen schwebten in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Zur Tat war zunächst wenig bekannt. Gegen 21 Uhr hätten sich Menschen – einige zu Halloween kostümiert – an einer Straßenecke getroffen, berichtete die Polizei der Zeitung "Chicago Sun Times". Dann seien Schüsse aus einem fahrenden Auto abgefeuert sowie ein Mensch angefahren worden. Alles sei innerhalb weniger Sekunden passiert. Nach der Sichtung von Aufnahmen aus Überwachungskameras ging die Polizei vorläufig von mindestens zwei Schützen aus.

Polizei-Chef äußert sich zum Vorfall

Polizei-Chef David Brown sagte auf einer Pressekonferenz, "wir wissen, dass es ein Drive-by ist. Wir wissen, dass es in nur wenigen Sekunden passiert". "Es fängt an und dann ist es vorbei, etwa drei Sekunden fährt das Auto nach dem Vorbeifahren aus und schießt wahllos, wirklich, in die Menge", so Brown weiter. Laut Chicago Police Department sind bis zu 15.000 US-Dollar für Informationen ausgelobt, die zu einer Anklage bzw. Verurteilung in diesem Vorfall führen.