Es sollte ein feucht-fröhlicher Abend in Hamburgs Vergnügungsviertel St. Pauli werden – doch er endete mit einem Drama und purer Verzweiflung.

Am vergangenen Freitag macht sich der 29-jährige Liam Colgan, ein früherer Postmitarbeiter aus der Stadt Inverness im Nordosten Schottlands, zusammen mit 17 Freunden und Verwandten auf nach Hamburg. Sein Bruder Eamonn Colgan will in drei Wochen seine Verlobte Susan heiraten. Die Gruppe will es vorher noch einmal richtig krachen lassen, Liam hat den Trip in die Hansestadt organisiert. Der Hamburger Kiez mit seinen unzähligen Bars, Discos und Nachtclubs scheint den Freunden der richtige Ort für ihren Junggesellenabschied. Flüge von Schottland in die Hansestadt sind in der Regel günstig, die Unterkunft, nach Angaben des "Hamburger Abendblattes" ein Hostel in der Nähe des Hauptbahnhofs, ist es auch.

Junggesellenabschied in Hamburg endet im Drama

Am Freitagabend schlendert die Gruppe über die Straßen in Hamburgs weltbekanntem Rotlichtviertel, die Stimmung soll ausgelassen gewesen sein, der Alkohol floß. Die Kneipentour führt den Junggesellenabschied irgendwann in den "Hamborger Veermaster", ein Traditionslokal am westlichen Ende der Reeperbahn. In der Nacht zu Samstag, gegen 1.30 Uhr sehen seine Freunde Liam dort zum letzten Mal. Auf St. Pauli den Anschluss an die Begleiter zu verlieren, das kann schon mal passieren, zumal im angetrunkenen Zustand.

Doch Alan Pearson, einer der Mitreisenden, legt sich im Gespräch mit der BBC fest: "Das ist überhaupt nicht Liams Art, einfach so zu verschwinden. So etwas ist vorher noch nie passiert." Die Gruppe begann daher noch in der Nacht, in den Straßen rund um die Reeperbahn nach dem 29-Jährigen zu suchen – ohne Erfolg. "Als er nicht zu den Aktivitäten kam, die er am Samstagnachmittag geplant hatte, wussten wir, dass etwas nicht stimmte", so Pearson.

Die Schotten entscheiden sich schließlich dafür, die Hamburger Polizei einzuschalten. Die Beamten nehmen den Fall sofort ernst, setzen unter anderem Spürhunde ein und werten Videoaufnahmen aus. Die Ermittlungen liefen jedoch bislang ins Leere. "Der Vermisste hat keine Bezugspunkte in Hamburg und war alkoholisiert. Angesichts der niedrigen Temperaturen können wir nicht ausschließen, dass dem Mann etwas zugestoßen ist", sagte eine Sprecherin dem stern. Dass Liam nach Schottland zurückflog, ist laut Polizei ausgeschlossen. Der nächste Schritt der Beamten ist jetzt eine offizielle Öffentlichkeitsfahndung.

Freunde suchen nach Liam Colgan

Auch die Freunde von Liam Colgan werden nach dessen Verschwinden aktiv. Sie richten eine Facebook-Seite mit dem Titel "Help find Liam Colgan" ein, verbreiten dort einen verzweifelten Aufruf, der tausendfach geteilt wird. "Wenn Sie etwas wissen oder Liam Samstag früh nach ein Uhr morgens gesehen haben, kontaktieren Sie uns bitte", heißt es dort in Englisch und Deutsch.

VERMISST! Schotte Liam Colgan (29J., 1,80) Er wurde zuletzt am Samstag, 10.2.2018, am frühen Morgen gegen 1:30 Uhr in... Posted by Help find Liam Colgan on Sonntag, 11. Februar 2018





Gleichzeitig hängen Sie in Hamburg Plakate mit dem Foto ihres Freundes auf und organisieren die Präsenz des Vermisstenfalls in deutschen und britischen Medien. Sogar das Außenministerium in London ist inzwischen involviert und kündigt im "Guardian" Unterstützung für die Familie an. Bislang ist all dies jedoch ohne erleichterndes Ergebnis geblieben.

Vier Angehörige wollen nun vorerst in Hamburg bleiben, um die Suche nach dem 29-Jährigen fortzusetzen. Auf der Crowdfunding-Plattform "Gofundme" wird um Spenden für den ungeplanten Aufenthalt gebeten. "Familie und Freunde sind in großer Sorge um die Sicherheit Liams", schreibt ein Bekannter.

Polizei richtet Hotline ein

Der Fall erinnert fast unweigerlich an den HSV-Manager Timo K. Er wurde vor über einem Jahr nach einer Firmenfeier, ebenfalls im Stadtteil St. Pauli, als vermisst gemeldet. Mehr als zwei Monate später fand man seine Leiche im Hamburger Hafen in der Elbe treibend.

Der Bräutigam in spe hofft auf bessere Nachrichten, er schilderte dem "Guardian" seine Verzweiflung: "Wir warten auf positive Neuigkeiten." Und er appelliert an die Hamburger. "Wenn Sie ihn gesehen haben, kontaktieren Sie die Polizei. Ich glaube nicht, dass Liam freiwillig verschwunden ist und hoffe, dass es ihm gut geht."

Die für den 2. März geplante Hochzeit ist angesichts des Dramas beim Junggesellenabschied in Hamburg vollständig in den Hintergrund gerückt.

Fullscreen

Als Liam Colgan in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr spurlos verschwand, trug er eine blaue Jeans, eine braune Jacke und einen Strohhut. Der Vermisste wird als schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und hat rötliche, kurz rasierte Haare sowie einen Dreitagebart. Die Hamburger Polizei nimmt Hinweise auf seinen Aufenthaltsort unter der Telefonnummer (040) 428656789 entgegen.