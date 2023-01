Die Polizei sichert einen Einsatzort (Symbolbild). In Hamburg wurde in der Nacht zum Dienstag im Stadtteil Tonndorf auf ein Auto geschossen.

Unbekannte schießen mitten in der Nacht auf fahrendes Auto in Hamburg

In Hamburg macht ein brutales Verbrechen Schlagzeilen. Dort wurde in der Nacht zu Dienstag auf ein fahrendes Auto geschossen, der Fahrer des Wagens kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

In Hamburg sind zwei Insassen eines Autos sind in der Nacht zum Dienstag durch Schüsse verletzt worden. Wer schoss und wie viele Menschen in den Vorfall im Stadtteil Tonndorf involviert waren, blieb nach Angaben der Feuerwehr und Polizei zunächst unklar. Auch in lokalen Medien gibt es keine Angaben dazu. Ereignet habe sich die Attacke an einer Kreuzung in dem Viertel im Osten Hamburgs. Dies berichten die "Bild"-Zeitung und die "Mopo".

An dem Wagen seien mehrere Einschusslöcher erkennbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Für die "Mopo" recherchierte nach Angaben der Zeitung ein Reporter vor Ort und berichtet von "mindestens 19 Einschusslöchern in dem Wagen". Die beiden Verletzten Insassen des Autos wurden nach übereinstimmenden Berichten in ein Krankenhaus gebracht. Zu ihrer Identität machte die Polizei noch keine näheren Angaben. Die Ermittlungen laufen, hieß es bei der dpa.

Attackiertes Auto in Hamburg soll ein Audi Q8 gewesen sein

Der Fahrer des Wagens soll von von Kugeln getroffen worden sein, wie sowohl die "Bild"-Zeitung als auch die "Mopo" berichten. Das Auto soll den Informationen zufolge ein Audi Q8 sein. Der Fahrer des Wagens habe stark beschleunigt, als das Auto beschossen wurde. Das Auto sei dann über die Kreuzung geschossen und an einem Wall neben einem Bahnübergang zu Stehen gekommen.

Quellen: "Mopo", "Bild-Zeitung" / mit Material von dpa

