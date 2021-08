Zeugen haben am Freitag im Hamburger Zentrum Schüsse gehört – ein großer Polizeieinsatz ist angelaufen. Nach Polizeiangaben soll ein Mann am Bein verletzt worden sein.Laut Polizei sollen die Schüsse gegen 11.50 Uhr am Gorch-Fock-Wall gefallen sein. Anschließend sollen mehrere Personen mit mehreren Autos in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein.Vor Ort sei niemand angetroffen worden, der an der Auseinandersetzung beteiligt war. Auch ein Polizeihubschrauber, ein Spezialeinsatzkommando und mehr als 20 Streifenwagen seien im Einsatz.Der Bereich um den Tatort in Nähe des Stephansplatzes wurde vorübergehend gesperrt. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.