Auch Spezialeinheiten der Polizei waren nach den Messerattacken an einer Hochschule in Hamm (Nordrhein-Westfalen) im Einsatz

NRW Messerangriff in Hochschule: Schwerverletzte in Hamm – 34-Jähriger festgenommen

Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte in Hamm: An der Hochschule Hamm-Lippstadt hat ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen. Es gibt Verletzte – und eine Festnahme.

Ein Mann hat am Standort der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) in Hamm einen Mann und drei Frauen mit einem Messer verletzt. Das teilte die Polizei in der westfälischen Stadt am Freitagnachmittag mit. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, hieß es von den Einsatzkräften. Die Lage vor Ort bezeichnete die Polizei am Abend als "sicher". Es soll sich um einen Einzeltäter handeln.

Unter den angegriffenen seien zwei Schwerverletzte, berichtete der der Fernsehsender RTL. Lebensgefahr bestehe nicht. Eine Person sei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Zu Radio Lippewelle Hamm sagte ein Polizeisprecher, dass es sich bei den Verletzten um Studierende der HSHL handele. Bei dem Festgenommenen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 34-Jährigen. Um wen es sich bei ihm genau handelt und was ein mögliches Motiv für die Taten war, ist bisher nicht bekannt.

Studierende überwältigten Messerstecher von Hamm

Rettungskräfte und Polizei rückten mit einem Großaufgebot zu dem Campus der Hochschule an. Auch Spezialeinheiten waren im Einsatz.

Zum Ablauf der Tat berichtete der "Westfälische Anzeiger" unter Berufung auf die Polizei, dass der 34-Jährige gegen 15.30 Uhr in dem Hochschulgebäude von unten nach oben geeilt sei und dabei offenbar wahllos um sich gestochen habe. In einem Hörsaal soll er dann von Studierenden überwältigt worden und danach an die Polizei übergeben worden sein. Etliche Studierende seien Augenzeuginnen oder -zeugen der Taten geworden. Ihnen sei seelsorgerische Betreuung angeboten worden.

"Wir sind zutiefst erschüttert über die heutigen Ereignisse an unserem Campus in Hamm. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, Betroffenen und ihren Angehörigen. Wir danken den Studierenden, die sich mutig dem Angreifer entgegengestellt haben und der Polizei und den Rettungskräften für das schnelle Eingreifen", so die Hochschulleitung in einer ersten Stellungnahme.

Die Hochschule Hamm-Lippstadt gibt es seit 2009 an den beiden Standorten Hamm und Lippstadt. Der Campus in der 180.000-Einwohnerstadt Hamm liegt im Osten der Stadt. Aktuell hat die Hochschule an beiden Standorten zusammen 5600 Studentinnen und Studenten.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

